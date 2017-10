6. Siebenbürgischer Kulturherbst: Prof. Dr. Elmar Schenkel las in Traun

6. Siebenbürgischer Kulturherbst: Die offizielle Eröffnungsveranstaltung des 6. Siebenbürgischen Kulturherbstes fand am 16. September um 20 Uhr im Rahmen eines Konzertes im Schloss Traun statt. 145 Besucherinnen und Besucher ließen sich im Schönbergsaal von den Klängen des Bläserensembles „Capella Concertante“ verzaubern. Im Anschluss ans Konzert lud die Nachbarschaft Traun zu einem Umtrunk. Dank an den Kultur.Park.Traun für diese Möglichkeit der Kooperation!

Prof. Dr. Elmar Schenkel (3. von links) las im Rahmen des 6. Siebenbürgischen Kulturherbstes in der Bibliothek der Stadt Traun, die weiteren Personen von links: Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert, Kultur-und Brauchtumsreferentin Ingrid Schuller, Nachbarmutter Irene Kastner, Bibliotheksleiter Mag. Sigmund Pleier. Foto: DI Franz Peter Seiler

Die zweite Veranstaltung in Traun im Rahmen dieses Kulturherbstes war ebenfalls eine Kooperation, diesmal mit der Bibliothek der Stadt Traun. Hier fand am 3. Oktober um 19 Uhr die Lesung von Prof. Dr. Elmar Schenkel statt, dem siebenbürgischen Publikum bestens bekannt als 1. Dorfschreiber von Katzendorf. 45 Personen lauschten ihm in der Bibliothek, wo er aus seinem Buch „Mein Jahr hinter den Wäldern“ las – ein unterhaltsamer Abend war damit garantiert!Die Lesung endete mit einer angeregten Diskussion und gemütlichem Ausklang. Bei einem Getränk und siebenbürgischem Germgebäck fand jeder die Zeit, noch persönlich mit dem Autor zu plaudern bzw. sich seine Bücher signieren zu lassen. Danke an Prof. Schenkel für den vergnüglichen Abend und der Stadtbibliothek mit Mag. Pleier für die Zusammenarbeit. Das Buch „Mein Jahr hinter den Wäldern“ ist zum Preis von 24 Euro erhältlich bei Nachbarmutter Irene Kastner, Telefon: (06 99) 11 59 26 74.

Irene Kastner