Das jährliche Herbstkonzert der Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ fand am 19. November im Volksheim Traun statt und war wie immer sehr gut besucht. Auch sehr viele Ehrengäste waren der Einladung gefolgt und wurden von Obmann Michael Schweitzer begrüßt, darunter Vizebürgermeister Peter Aichmayr, Verbandsobmann Kons. Manfred Schuller, Funktionäre das Blasmusikverbandes usw.

Die Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ erfreute das zahlreiche Publikum beim Herbstkonzert im Volksheim Traun. Bildquelle: Trachtenkapelle – G. Schweitzer

Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen, um sich an diesem trüben Tag für zwei Stunden ganz dem musikalischen Genuss hinzugeben. Der musikalische Bogen spannte sich dabei von der Titelmelodie der beliebten Serie „Game of Thrones“ über den Walzer „Frühlingsstimmen“ von Johann Strauss bis hin zu den gängigen Ohrwürmern aus den 70er Jahren von Les Humphries. Das Rezept von Kapellmeister Roman Eidenberger ging voll auf: Ein schöner Walzer, eine schwungvolle Polka, ein flotter Marsch und dazu anspruchsvolle Stücke aus den verschiedensten Musikrichtungen bewiesen die Vielseitigkeit und das hohe musikalische Niveau der Trachtenkapelle.Irmi und Dieter Hofmann führten humorvoll durchs Programm. Ein Höhepunkt war der Auftritt des Jugendorchesters. Traditionell wurden die Leistungsabzeichen der „Jumus“ (Jungmusiker) im Rahmen des Konzertes öffentlich verliehen. Gratulation an die jungen Talente sowie an Christian Groffner, der die Jungmusikerausbildung leitet – weiter so! Nach zwei Zugaben endete das Konzert unter stürmischem Applaus. Die Aktiven konnten nun endlich bei Getränken, Pizza und netten Gesprächen entspannen. Danke für dieses schöne Konzert!

Irene Kastner