Vorstand des Landesverbandes Oberösterreich im Amt bestätigt

Bei der im März in Traun abgehaltenen Generalversammlung fanden auch Neuwahlen statt. Für die nächste dreijährige Periode wurde das Vertrauen weiterhin in den alten Vorstand gesetzt. Somit ist Landesobmann Kons. Manfred Schuller wiedergewählt worden samt seinen Vertretern und Funktionären.

Neu hinzu kam Hans-Peter Schuster als 2. Rechnungsprüfer. Landesobmann Schuller konnte zur Generalversammlung viele Ehrengäste begrüßen, darunter den Präsidenten des Forum Volkskultur in OÖ., Kons. Herbert Scheiböck, den Stellvertreter des Verbandes der Heimat- und Trachtenvereine in OÖ., Kons. Johann Baumann, und Landeshauptmann a. D. Dr. Josef Pühringer sowie die Autorin Petruta Ritter. Alle Nachbarschaften und siebenbürgischen Vereine bzw. die Obleute und Funktionäre waren bei der Generalversammlung „Am Tanzboden“ des Evangelischen Gemeindezentrums in Traun vertreten. So war von Anfang an die Beschlussfähigkeit gegeben.In seinem Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr konnte Landesobmann Kons. Manfred Schuller über ein ereignisvolles Jahr 2018 berichten. Dafür sorgten die Nachbarschaften und Vereine mit einem aktiven Vereinsleben und den traditionellen Veranstaltungen im Jahreslauf. Landesobmann Schuller bedankte sich für die Treue zum Verband. Höhepunkt im vergangenen Jahr war sicherlich die Festveranstaltung anlässlich des 65-jährigen Gründungsjubiläums des Verbandes im Oktober. Bei dieser Veranstaltung waren zahlreiche Ehrengäste anwesend, darunter die Delegation aus Sächsisch Regen und Dr. Paul Jürgen Porr sowie weitere Ehrengäste aus den Partnerverbänden.Auch das Referat für Kultur- und Brauchtumspflege unter der Führung von Ingrid Schuller kann auf viele Aktivitäten zurückblicken. Mit dem Siebenbürgischen Kulturherbst in OÖ. konnte man sich in der reichhaltigen Kulturlandschaft in Oberösterreich bereits ein Ansehen erschaffen. Die Mitbeteiligung aller Nachbarschaften und Vereine sind ein Garant für das gute Gelingen. Auch der Keramikmalkurs ist nicht mehr wegzudenken und ist ein fixer Termin im Kalender. Daneben sind die vielen Mitgestaltungen bei Ausstellungen zu erwähnen.Das Jugendreferat lädt ein zum Internationalen Jugendlager der Föderation, das heuer in Österreich stattfindet. Auch hier helfen alle Nachbarschaften und Vereine mit, um den Jugendlichen aus USA, Kanada, Siebenbürgen und Deutschland unvergessliche Tage zu bereiten. Zuletzt ein Dankeschön an die Nachbarschaft Traun, die mit Kuchen und Kaffee die Generalversammlung versorgte.

Ingrid Schuller