Nachbarschaft Traun gratuliert Michael Lindert zum 90. Geburtstag

Heuer fiel der Richttag der Siebenbürger Nachbarschaft wegen der Corona-Pandemie aus. Es ist schon Tradition, an diesem Tag einem Mitglied zum Geburtstag zu gratulieren: Michael Lindert verbringt seinen Geburtstag nämlich seit Jahrzehnten beim Richttag – bis 2016 in den Reihen der Trachtenkapelle Traun, welche die Veranstaltung musikalisch umrahmt! Heuer feierte er seinen 90. Geburtstag und wir wollen einen genaueren Blick auf sein Leben werfen.

So kennen wir den Jubilar: Michael Lindert beim Musizieren bei den Lustigen Adjuvanten.

Michael Lindert wurde am 6. Jänner 1931 in Waltersdorf im Nösnerland geboren. In einer Großfamilie, als drittes von sieben Kindern, wurde ihm der Fleiß mit in die Wiege gelegt und er verlebte eine arbeitsreiche, aber schöne Kindheit. Die Evakuierung am 18. September 1944 mit seinen Eltern, Geschwistern und der Großmutter war ein einschneidendes Erlebnis und beendete jäh die Kindheit. Im November 1944 kam der Waltersdorfer Treck in Eberschwang an und es erfolgte die Zuteilung zu den Bauern. Michael erlebte die folgenden Jahre wie fast alle seine Landsleute: anfangs meist unerwünscht und skeptisch von den Einheimischen beäugt, später dank Fleiß, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit hochgeschätzt! Michael war ebenfalls sehr fleißig und wechselte des Öfteren den Bauern, um seine Lebenssituation zu verbessern und um seine Eltern finanziell zu unterstützen.Die Musiker trafen sich in Scheunen bei Bauern, die dies gestatteten, und führten so die musikalische Tradition fort. Michael bekam 1949 Musikunterricht am Flügelhorn und trat der Waltersdorfer Musikkapelle bei. Musik verbindet, heißt es immer, und das stimmt. Auch die Musik trug viel dazu bei, dass die Grenzen zwischen den Einheimischen und den einstigen Flüchtlingen überwunden wurden und sich echte Freundschaften bildeten, die teilweise bis heute andauern.Wegen der besseren Arbeitsmöglichkeiten durch die Nähe zur Landeshauptstadt Linz übersiedelte die Familie wie der Großteil der Waltersdorfer 1954 nach Traun. Hier wohnten bereits viele Landsleute. Michael begann zunächst bei der Firma CB Bergmann, einem Baustoffhandel, wo sehr viele seiner Landsleute einen Arbeitsplatz fanden. Später wechselte er zum Wirtschaftshof der Stadt Traun, wo er 1991 in Rente ging.Auch in Traun wurde musiziert – bei der Gründung des evangelischen Posaunenchors waren die Waltersdorfer Musiker federführend – und Michael war dabei. Ende 1956 wurde in Traun die Siebenbürger Nachbarschaft gegründet, ebenso die Siebenbürger Jugend und aus dem ehemaligen Posaunenchor wurde die Siebenbürger Trachtenkapelle Traun: Michael zählte sowohl bei der Jugend wie auch bei der Trachtenkapelle zu den Gründungsmitgliedern.Die Siebenbürger Jugend war auch eine erfolgreiche Partnerbörse – hier lernte Michael die ebenfalls in Waltersdorf geborene Katharina kennen und lieben. 1958 wurde geheiratet und nach der Hochzeit traten sie der Nachbarschaft bei. Seit 1982 ist Michael als Vertrauensmann der Nachbarschaft tätig: Das heißt, er trägt die Einladungen aus, kassiert Mitgliedbeiträge, überbringt Glückwünsche und Beileidsbekundungen, sammelt die Tombolaspenden und hilft überall mit, wo Hilfe gebraucht wird – vom Aufstellen der Tische und Sessel für den Richttag bis hin zur letzten Veranstaltung im Jahreslauf. Wegen Corona verlief das vergangene Jahr sehr frei von Aktivitäten und Veranstaltungen und eine gebührende Feier zum 90. war leider nicht möglich: Kinder und Enkel überraschten den Jubilar mit den rund 90 Gratulanten per Video aus USA, Kanada, Niederlande, Siebenbürgen, Deutschland und natürlich Österreich.Michal Lindert war bis zum Frühjahr 2016, also 60 Jahre lang, aktives Mitglied bei der Trachtenkapelle und hat auch hier stets überall mit angepackt. Seit der Gründung der „Lustigen Adjuvanten“ im Oktober 2004 spielt er dort das Bariton und war seit Beginn bei jeder Probe, jeder Reise und jedem Auftritt dabei. 2005 wurde die Seniorentanzgruppe der Nachbarschaft gegründet. Michael und Gattin Katharina ließen auch hier kein Treffen ausfallen.Alle seine Aktivitäten absolvierte Michael Lindert seit Jahrzehnten auf seine ihm eigene Art: ruhig und bescheiden packte er stets überall an, er stellte sich nie in den Mittelpunkt, ist verlässlich. Nie fiel ein böses Wort; seine Unaufgeregtheit und sein Durchhaltevermögen kamen ihm sein Leben lang stets zugute.Auch den beiden Söhnen gab er viele dieser Eigenschaften mit. Die Familie mit den Söhnen, Enkeln, aber auch der Kontakt zur erweiterten Großfamilie mit Geschwistern usw. standen trotz der vielen Aktivitäten stets an erster Stelle.Wir wünschen unserem lieben Michael auf diesem Wege nochmals alles Gute zum 90. Geburtstag, vor allem Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Gottes Segen! Vor allem aber: Danke für alles, was Du in den vergangenen Jahrzehnten für unsere Gemeinschaft getan hast! So hoffen wir auf ein fröhliches Wiedersehen nach dem Ende der Coronakrise!

Irene Kastner