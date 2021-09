Nachbarschaft Rosenau: Ehrenamtstag im Linzer Landhaus

Ehrenamtstag im Linzer Landhaus: Unter dem Motto „Miteinander – Zum Ehrenamt motivieren“ kamen am 27. August auf Einladung von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer Ehrenamtliche aus ganz Oberösterreich zum großen „OÖ Ehrenamtstag“ rund um das Linzer Landhaus zusammen.

Mitglieder des Vorstands der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau beim Ehrenamtstag mit Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer (Mitte) im Linzer Landhaus. Foto: Peter Christian Mayr, Quelle: Land Oberösterreich

Beim Festakt auf der Hauptbühne bedankte sich der Landeshauptmann bei den vielen helfenden Händen im Land. „In Oberösterreich gibt es so viele Ehrenamtliche wie in kaum einem anderen Land. Wir haben über 700.000 Freiwillige, die sich in rund 15.000 Vereinen engagieren. Das bedeutet, dass jeder Zweite bei uns ehrenamtlich aktiv ist und das noch dazu mit über fünf Stunden pro Woche unbezahlter und freiwilliger Arbeit. Das Ehrenamt lebt ausschließlich von den Menschen. Menschen, die anpacken und sich engagieren, die nicht zuschauen oder gar wegschauen, sondern aktiv werden… Ich danke heute ganz besonders für diese große Unterstützung – für unser Land und für die Menschen in unserem Land“, so Landeshauptmann Stelzer.Für die Gäste gab es ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Tanz- und Sportvorführungen und Leistungsschauen von Einsatzkräften. Bei einer Führung durch das Landhaus war auch ein kurzer persönlicher Austausch – und ein Foto – mit dem Landeshauptmann im Sitzungszimmer der Regierung möglich. Auch das Kulinarische kam nicht zu kurz. Wir erhielten beim Eingang einen Trinkbecher mit der Aufschrift „Randvoll mit Engagement“ – der konnte bei Bedarf mit Getränken gefüllt werden. Vom Vorstand unserer Nachbarschaft nahmen sechs Personen an diesem Tag teil. Dank und Anerkennung motivieren, mit der ehrenamtlichen Arbeit im Verein weiterzumachen!