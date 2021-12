Nachbarschaft Traun: Ausstellung im Heimatmuseum

Die angekündigte Ausstellungseröffnung „Meisterwerke der frühen Photographie in Siebenbürgen – Sanfter Tourismus“ (Leihgabe vom Brukenthal-Museum) im Heimatmuseum im Steinhumergut, Neubauerstraße 75, in Traun musste wie berichtet leider kurzfristig abgesagt werden, da nach dem Ausflug nach Graz einige Mitglieder positiv getestet wurden.

Vorgeschmack auf den nächsten Besuch im Heimatmuseum Steinhumergut. Foto: Irene Kastner

Die Ausstellung „könnte“ jedoch zu den regulären Öffnungszeiten (am 2. Samstag jedes Monats von 14.00-17.00 Uhr sowie am letzten Mittwoch des Monats von 14.00-18.00 Uhr) sowie nach Voranmeldung besichtigt werden. „Könnte“ deshalb, weil in Oberösterreich bis 17. Dezember wieder ein harter Lockdown herrscht. Am 13. November haben einige Besucher und Besucherinnen die Ausstellung unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften besucht. Alle anderen lade ich herzlich ein zum Besuch nach dem Lockdown bzw. im neuen Jahr! Gerne auch mit persönlicher Führung durchs Heimatmuseum – einfach melden bei Nachbarmutter Irene Kastner, Telefon: (06 99) 11 59 26 74.Die Corona-Pandemie macht unser Leben nicht gerade leichter, sondern auch eintöniger: Vernissage im Steinhumergut – abgesagt; „Kathrein & Wein mal anders“ – abgesagt; Herbstkonzert der Trachtenkapelle Traun – abgesagt!Ein Lichtblick daher der Kinoabend am 10. November, der zum Glück stattfinden konnte – unser einziger noch verbliebener Beitrag zum Kulturherbst. Das Hollywood-Megaplexkino in der Nachbargemeinde Pasching hatte sich sofort zu einer Sondervorstellung bereit erklärt und so wurde der Film „Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat“ von Holger Gutt extra für uns gespielt. 84 Mitglieder und Freunde genossen den Abend und viele hatten ihre Kinder und Enkel mitgebracht. Wir begleiteten den jungen Hauptdarsteller auf seiner Suche nach Heimat. Fazit: Ein interessanter und kurzweiliger Film, sehr empfehlenswert!Wenn nicht gerade die Pandemie herrschen würde, hätten wir Holger Gutt auch zu uns eingeladen – so musste aber leider auch der übliche Umtrunk auf dem Tanzboden entfallen: Dieser gesellige Ausklang mit einem kleinen Imbiss, einem Glas Wein und guten Gesprächen fehlt uns zwar, aber gemäß dem Motto „Dem Auge fern, dem Herzen nah“ halten wir durch und warten auf bessere Zeiten. Bleiben wir gesund!

K. I.