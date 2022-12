Am 19. November 2022 konnte die Nachbarschaft Traun der Siebenbürger Sachsen erstmals wieder seit 2019 „Kathrein & Wein“ abhalten – die Kombination aus Kathreintanz und Weinverkostung, die sich schon seit Jahren bewährt hat.

Die Mitternachtseinlage der Siebenbürger Jugend ist stets der Höhepunkt des Abends bei "Kathrein & Wein" in Traun. Foto: Dieter Hofmann

Um 18.00 Uhr eröffneten die „Lustigen Adjuvanten“ den Abend mit traditioneller Blasmusik. Um 20.00 Uhr folgte die offizielle Eröffnung durch Nachbarvater Dietmar Lindert, der einige Ehrengäste begrüßen konnte, und der Auftritt der Siebenbürger Jugend Traun. Danach spielten „Die Junggebliebenen“ für jene, die es wollten, zum Tanz auf. Die Durstigen, die Hungrigen und alle Weinliebhaber zog es zum Weinstand: Bei der kleinen, aber feinen Auswahl aus Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und natürlich auch aus Oberösterreich fand jeder das passende Tröpferl. Gegen den Hunger gab es Brote mit verschiedenen Aufstrichen und Kümmelbraten, wie beim echten Heurigen eben.Zu späterer Stunde lud die Nachbarschaft alle zu einem Glas Sekt ein, um auf den Namenstag der an- und abwesenden Katharinen anzustoßen. Es folgte die Einlage der Siebenbürger Jugend Traun: Mit einer tollen und anspruchsvollen Choreografie versetzten sie uns in die 70er Jahre zurück: In die Zeit, in der die Band ABBA am Höhepunkt ihrer Karriere war. Herzlichen Dank der Jugend mit ihrer Obfrau Jaqueline Dobrauz und Vortänzerin Carina Hofmann für die Eröffnung und die Einlage! Um Mitternacht staunte dann unser Mitglied Norbert Schwarz nicht schlecht, als wir ihm ein Geburtstagsständchen sangen und er von allen noch anwesenden Damen zum Geburtstagswalzer gebeten wurde. Leider geht jeder noch so schöne Abend einmal zu Ende: Mit vereinten Kräften wurden die Tische und Sessel wieder verräumt. Nach einem bzw. mehreren Abschiedsachterln endete ein langer Tag.Herzlichen Dank der Siebenbürger Jugend, den „Lustigen Adjuvanten“, den „Junggebliebenen“ fürs Mitwirken sowie allen Helfern und Helferinnen, die das Fest erst ermöglicht haben. Vor allem Dank an Euch, liebe Gäste, fürs Kommen.

Irene Kastner