Jung und Alt beim 19. Ball der Heimat / 111. Siebenbürger Ball

Alles Walzer! Mit diesen traditionellen Worten eröffnete Konsulent Manfred Schuller als Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen den „19. Ball der Heimat“, der zugleich der 111. Siebenbürger Ball ist, im festlich geschmückten Ballsaal des Hotels Wimberger. Nach zweijähriger coronabedingter Pause fand der traditionsreiche Ball des VLÖ, des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich, am 27. Jänner statt.

Ball der Heimat im Hotel Wimberger in Wien: Die Tanzgruppe des Vereins in Wien bei ihren schwungvollen Vorführungen

Ehrenmitglied Gerda Petrovitsch und Obmann Thomas Ziegler beim Einzug

Informative Doppelconférence: Christl Petrovitsch im Gespräch mit Enkelin Heidrun Samek

Manfred Schuller ging in seiner Eröffnung auch auf das Motto des diesjährigen Balles ein, das an die 150 Jahr Feier des Vereins Siebenbürger Sachsen in Wien erinnerte. Er ordnete die viel beachtete Veranstaltung im Oktober 2021 als eines der größten siebenbürgischen Feste ein und bedankte sich einmal mehr bei den damaligen Amtsträgern für deren Einsatz. Gemeinsam mit ihm übernahmen Dr. Paul-Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, den Ehrenschutz des Balles.Vor dem Hintergrund der aufmarschierten Trachtengruppen der teilnehmenden Landsmannschaften begrüßte der Präsident des VLÖ, Ing. Norbert Kapeller, die Ballbesucher und weitere Ehrengäste. Er drückte seine Freude über die Anzahl der Trachtenträger:innen aus, die ein Zeichen eines aktiven Vereinslebens und ein besonders farbenprächtiges Bild abgäben.Dabei war es heuer besonders herausfordernd, inmitten der Wiener Ballsaison einen passenden Termin und einen geeigneten Ort zu finden, da viele Organisationen und Vereine deren (abgesagten) Bälle nachholen wollten. Schließlich gelang es dem Ballkomitee mit tatkräftiger Mitwirkung unseres Vereinsmitgliedes MinRat Mag. Ludwig Niestelberger den Ballsaal im Hotel Wimberger für den 27. Januar zu bekommen.Und die Ballgäste kamen! Jung und Alt tummelten sich zu Walzer, Polka und abwechselnd klassischen und modernen Rhythmen der Tanzkapelle „Die Ötscherbären“ auf dem Tanzboden. Die Tanzpausen wurden ebenso zur Erfrischung wie zur Unterhaltung und Gesprächen genutzt. Bei einem Blick in den Ballsaal erahnte man, dass sich die zirka 300 Gäste in bester Stimmung befanden. Diese wurde noch gesteigert, als die Tanzgruppe des Vereins der Siebenbürger Sachsen auf der Tanzfläche zur Pauseneinlage einmarschierte. Unter der fachkundigen Leitung von Sigrid Samek zeigten die erfahrenen Tänzerinnen und Tänzer eine schwungvolle Mischung aus sächsischen, niederdeutschen und österreichischen Volkstänzen. Der begeisterte Applaus der Zuseher galt gleichermaßen den Tänzern, der Live-Volksmusik und Tochter Heidrun Samek, die schwungvoll moderierte.Als besondere Darbietung für die Ballgäste nahmen zwei Frauen in sächsischer Tracht Aufstellung auf der Tanzfläche und führten ein launiges Zwiegespräch. Die eine war die Enkelin Heidrun Samek, die andere war ihre Großmutter Frau Christl Petrovitsch, langjährige Leiterin des Frauenkreises im Verein Wien. Die eine stellte die Fragen in Hochdeutsch, die andere antwortete in sächsischem Dialekt. Mit dieser charmanten Doppelconférence erfuhren die Ballbesucher die authentischen Erklärungen zu den Besonderheiten und den Merkmalen der siebenbürgisch-sächsischen Tracht und Keramik. Die Gäste waren über die sehr persönliche Art der Darstellung begeistert und konnten das Gehörte unmittelbar mit den getragenen Trachten und den ausgestellten Krügen in Verbindung bringen.Zu fortgeschrittener Stunde konnte Präsident Norbert Kapeller einen Ehrengast aus der Politik begrüßen. Die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Mag. Dr. Gudrun Kugler, Vetriebenensprecherin der ÖVP, beehrte den Ball mit ihrer Anwesenheit und übernahm spontan die Preisverleihung bei der Tombola. Um Mitternacht beendeten die anwesenden Ballbesucher traditionell mit einem Schlusskreis und einem Schlusslied den Ball im Bewusstsein, in fröhlicher Gemeinschaft der altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich eine rauschende Ballnacht erlebt zu haben.

DI Reinhard Frank