12. Siebenbürgischer Kulturherbst in Oberösterreich

Mit den am 20. September beginnenden Veranstaltungen zum 14. Heimattag in Wels, bei dem die Gedenkveranstaltung „80 Jahre Siebenbürger Sachsen“ der Flucht und Evakuierung aus Siebenbürgen gedacht wird, steht in den weiteren geplanten Veranstaltungen der Siebenbürgische Kulturherbst in den Startlöchern. Heuer ist ein besonderer kultureller Herbst, das Programm ist vielseitig, das Geschehen vor 80 Jahren wird in einigen siebenbürgischen Nachbarschaften im Vordergrund stehen.

Schauspieler Denis Riffel

Wie in den vergangenen Jahren wird stets darauf geachtet, dass beim Kulturherbstfolder namhafte Persönlichkeiten uns ihr Vorwort schenken, so sind wir auch heuer stolz, dass uns die Direktorin für Kultur des Landes Oberösterreich, Frau Mag.a Margot Nazzal ihre Gedanken hat zukommen lassen: „Den Verantwortlichen ist es in diesen Jahren gelungen, den Siebenbürgischen Kulturherbst in der oberösterreichischen Kulturlandschaft zu etablieren. In diesem Zusammenhang sind Veranstaltungen wie der Siebenbürgische Kulturherbst immens wichtig, nicht nur aus kultureller Sicht. Sie erleichtern nämlich den Weg in die Zukunft. Denn nur wer seine Vergangenheit kennt, wird auch das Kommende meistern. Die Kenntnis der Geschichte gibt auch die Möglichkeit, das Besondere und Unverwechselbare der eigenen Gemeinde zu sehen. Das stiftet Identität.Außerdem bietet der Siebenbürgischen Kulturherbst Interessierten die Gelegenheit, sich mit der Kultur der Siebenbürger Sachsen auseinanderzusetzen. Und wir freuen uns daher in Oberösterreich über die Kultur der Siebenbürger Sachsen, denn sie steht beispielhaft für die kulturelle Vielfalt in unserem Bundesland.“ Diese Worte beflügeln uns und zeigen uns dafür Verantwortlichen, dass wir alle, die sich mit dem Programm und Veranstaltungen auseinandersetzen, auf dem richtigen Weg sind, dass der Siebenbürgische Kulturherbst in aller Munde ist und bleiben wird.Zurückkommend auf die einzelnen Veranstaltungen ist es mir gelungen, für Freitag, den 20. September, den jungen Schauspieler Denis Riffel zu gewinnen. Für viele vielleicht noch unbekannt, ist er ein aufsteigender Stern in der Musicalbranche und war zuletzt hier in Gmunden sehr erfolgreicher Hauptdarsteller bei dem Musical Dear Evan Hansen. Er wird uns sehr einfühlsam den Erlebnisbericht der Evakuierung und Flucht aus Tschippendorf (rum. Cepari) des ehemaligen Bürgermeisters Simon Ohler darbringen. Kennengelernt bei einem sehr persönlichen, musikalischen Abend, war ich als Verantwortliche für das Programm zur Gedenkveranstaltung am 20. September beeindruckt, sodass ich sicher bin, dass mit ihm ein besonderer Abend wird. Die an die Lesung anschließende Podiumsdiskussion steht ganz im Zeichen der Erinnerungskultur, auch hier konnte ich eine in Oberösterreich sehr bekannte Journalistin gewinnen, die durch die Diskussion führen wird. Geladene Gäste wie Dr. Jürgen Porr, Ehrenbundesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Pfarrer HR Mag. Volker Petri, Dr. Ingrid Schiel vom Museum in Gundelsheim und Norbert Kapeller, Präsident des VLÖ in Wien (Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich), Mag. Renate Bauinger, Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. in Oberösterreich sowie ein Vertreter des Magistrates Wels, zumal Wels die Patenstadt der Heimatvertrieben ist, garantieren für einen interessanten Abend, zumal es um das Thema Erinnerungskultur „Gestern – Heute – Morgen“ gehen wird.Alle weiteren Veranstaltungen zum 14. Heimattag sowie im Rahmen des Kulturherbstes sind ab sofort auf unserer Homepage www.siebenbuergen.at ersichtlich. Ich freue mich auch im Namen aller am Kulturherbst Beteiligten, wenn wir auch heuer eine hohe Besucherzahl erwarten dürfen. Die Organisatoren aller Nachbarschaften sehen erwartungsvoll in den Herbst und ich darf dazu herzlich zu den Veranstaltungen einladen

Ingrid Schuller