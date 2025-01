18. Januar 2025

Nachbarschaft Traun: Leuchtersingen

Das Leuchtersingen wurde diesmal am 4. Adventsonntag abgehalten und wieder brachten zwei Gruppen den traditionellen Wechselgesang dar: beim Altar die Nachbarschaftsmitglieder in Tracht, flankiert von den Leuchtern aus Waltersdorf und Wermesch, und auf der Empore Mitglieder des evangelischen Kirchenchores in Zivil.

Die Mitwirkenden beim Leuchtersingen 2024 vor dem Altar der evangelischen Kirche Traun, flankiert von den Christleuchtern aus Waltersdorf (links) und Wermesch (rechts).vFoto: Irene Kastner Lektor Mag. Johann Böhm hatte erneut die Proben geleitet und hielt auch den Gottesdienst – gemäß Predigttext stand die Gottesmutter im Mittelpunkt, was sich auch in den Liedern widerspiegelte. Nach dem Gottesdienst lud die Siebenbürger Nachbarschaft in den Gemeindesaal zum Kirchenkaffee mit Hanklich und Striezeln. Die hier eingenommenen Spenden werden für die gezielte Unterstützung bedürftiger Personen im Reener Ländchen verwendet. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden und Beteiligten sowie allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre großzügigen Spenden. Irene Kastner

Schlagwörter: Nachbarschaft, Traun, Leuchtersingen, weihnachten, Brauchtum

