Kinderfasching in Wien

Heuer fand zum dritten Mal der fröhliche Kinderfasching in den mit Girlanden geschmückten Vereinsräumen in Wien statt. Am Sonntag, den 26. Jänner, um 15.00 Uhr trudelten die Kinder in Begleitung von Oma, Opa oder Mama und Papa ein.

Fröhlicher Kinderfasching in Wien. Foto: Heiko Hermann Mit Musik, die diesmal von Heiko moderiert wurde, flogen die Luftballons durch die Luft. Beim Sesseltanz (Vöglein such dein Nest) liefen die Kinder um die Wette, damit beim Stoppen der Musik schnell ein Sessel ergattert wird. Nicht nur der Gewinner bekam einen Preis, sondern auch für die Verlierer gab es süße Trostpreise.



In der Bastelwerkstatt wurde dann wieder fleißig gebastelt und Laternen und Schneemänner nach eigener Kreativität hergestellt, um als Andenken zu Hause aufgestellt zu werden. Langsam meldete sich der Hunger, der mit Würsteln und Debreziner, Semmeln, Senf und Ketchup gestillt werden konnte. Abgerundet von selbstgemachten Aufstrichen, Chips und Soletti waren dann Klein bis Groß zufrieden. Sogar die Kinder halfen mit Vergnügen im Küchenbereich mit. Als Abschluss durften alle Kinder mit einer Faschingströte ein lautes Konzert veranstalten, das von Biene Hilde dirigiert wurde.



Till Eulenspiegel Gida war allgegenwärtig als guter Geist unterwegs und unterließ die Streiche. Müde verabschiedeten sich schließlich die Kinder mit dem Wunsch, nächstes Jahr wieder ein lustiges Faschingsfest zu erleben. Nach einer Begrüßung und Kennenlernen der auch neuen Faschingsgäste startete die Kette mit der Musik „Schön, dass du da bist" durch die Räume um die Tische, um Groß und Klein mitzunehmen, angeführt von Regenbogen-Organisatorin Silvia. Auf der Tanzfläche ging es dann mit ausgelassenem Tanz weiter. Bei Aransansam für die Kleinsten oder Baby Shak für die Größeren machten natürlich alle mit. Das Fliegerlied konnten dann auch Oma und Opa nicht auslassen. Nicht nur die Kinder, von zwei bis 15 Jahren vertreten, kamen in ihren großartigen Faschingskostümen, sondern auch die Erwachsenen hielten mit sehr einfallsreichen Kostümen mit. Es kamen unsere Ärztin, Superman, die Meerjungfrauen, Hase, Harry Potter, eine ganze Katzenfamilie, klein Pipi Langstrumpf, auch die großen römischen Legionäre und sogar D'Artagnan fehlten nicht. Zwischendurch erfreuten sich alle, eine kleine Pause bei Krapfen mit selbstverständlich Marillenmarmelade zu machen, wobei Säfte und Getränke den Durst stillten. SB

