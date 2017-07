Kirchendach in Alzen renoviert

Auch dieses Jahr hat die Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung zusammen mit der HOG Alzen und dank des großzügigen Beitrags der Familie Hans Tekeser erhebliche Sanierungsarbeiten an der Kirchenburg in Alzen vorgenommen.

Die Dachkonstruktion der Alzener Kirchenburg wurde teilweise erneuert und das gesamte Dach neu gedeckt. Foto: Hans Tekeser

Bereits 2013 hatte die Stiftung erfolgreich mit der HOG Alzen die ersten Sanierungsarbeiten an den Verteidigungsmauern durchgeführt. Die Kirchenburg liegt auf einer Anhöhe im Westen der Ortschaft und ist von einem zum Teil doppelten, fast kreisrunden Mauerring umschlossen. Erste Befestigungen mit einer turmlosen Basilika stammen aus dem 13. Jahrhundert; ab dem Jahr 1509 wurde sie vermutlich zu einer Hallenkirche umgebaut und das flachgedeckte Mittelschiff bekam ein Tonnengewölbe. Nun hat nach all den Jahren die Dachkonstruktion auf Grund von vielen Ziegelschäden sehr gelitten. Es wurde das gesamte Dach der Kirche neu gedeckt und die Holzkonstruktion teilweise erneuert – und dies in altbewährter Bauweise, z.B. wurde die alte Bautechnik bei der Verbindung und Verzapfung der Holzbalken angewendet, die Verbindungen wurden mit Holznägeln gesichert. Die Arbeiten wurden auch dieses Mal von der Fachbaufirma für Restaurationsarbeiten „J. und K. srl.“ unter Leitung von Ernst Linzing ausgeführt.Die Arbeiten werden voraussichtlich im Juli 2017 beendet sein. Die Einweihung des neuen Dachs findet in Alzen im Rahmen der Feierlichkeiten der Sachsentreffens am Sonntag, dem 6. August, mit einem Gottesdienst um 14.00 Uhr statt; es folgt das Burgfest mit musikalischer Begleitung durch die Trauner Adjuvanten. Die Feierlichkeiten werden am Montag, dem 7. August, ab 10.30 Uhr, mit einem Frühschoppen mit dem Karpaten-Express fortgesetzt und enden um 20.00 Uhr mit einem Ball mit den „Schlagerbengeln“ in der Festhalle der Gemeinde Alzen.

Helmuth Hensel