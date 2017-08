Ruhe vor dem (An)Sturm: Sachsentreffen in Hermannstadt

Das unten stehende Bild von Konrad Klein zeigt die Ruhe vor dem (An)Sturm: Noch fast menschenleer präsentiert sich der Kleine Ring mit Schatzkästlein und Lügenbrücke im Licht der Morgensonne. Zwischen dem 4.-6. August freilich wird Hermannstadt mit rund 12000 Gästen zum Schauplatz des größten Sachsentreffens, das die Stadt je erlebt hat.

Der Kleine Ring in Hermannstadt mit Schatzkästlein und Lügenbrücke im Licht der Morgensonne. Foto: Konrad Klein

Erwartet werden Ehrengäste wie Staatspräsident Klaus Johannis, der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Cord Meier-Klodt, der rumänische Botschafter in Berlin, Emil Hurezeanu, Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, der hessische Landtagspräsident Norbert Kartmann, Bernd Fabritius, MdB, Präsident des Bundes der Vertriebenen und Verbandspräsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, die Bundesvorsitzende Herta Daniel, der Vorsitzende des HOG-Verbandes Hans Gärtner u.v.a.m. Zum Programm gehören Ausstellungen, Tanzveranstaltungen, Buchvorstellungen, Trachtenumzüge und Blasmusik, aber auch Stadtführungen, Jugendpartys und Veranstaltungen in Nachbargemeinden.