Drei neue Sachsenhäuser im ASTRA Museum im Jungen Wald

Hermannstadt – Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals (European Heritage Days) wurden am 23. September im Freilichtmuseum ASTRA im Rahmen des Projekts „Verschiedene Traditionen, gemeinsame Werte“ drei sächsische Häuser aus Siebenbürgen eingeweiht: ein Bauernhaus aus Hahnbach, ein Strohflechter-Haus aus Michelsberg und ein Weinbauernhaus aus Kleinschelken.

Zu diesem Anlass wurden sächsische und rumänische Spezialitäten verkostet und lokales Handwerk vorgeführt, darunter auch das Korbflechten. Am Programm mit ­traditioneller Musik und Volkstänzen war die deutsche Minderheit durch die Tanzgruppe des Brukenthal-Lyzeums und die Neppendorfer Bläserkapelle vertreten.Sogar die Nachfahren der Besitzer des Winzerhauses aus Kleinschelken – die Familie von Georg Draser, mütterlicherseits über Katharina Weiss mit diesen verwandt – waren zugegen, wie Christa Richter in der Hermannstädter Zeitung berichtet. Dank einer großzügigen Schenkung, so Richter, sollen im Haus auch Fotografien und Handarbeiten der Winzerfamilie ausgestellt sein. Des Weiteren wurden Filme zum Thema Multikulturalität im europäischen Kontext gezeigt und die dokumentarische Fotoausstellung „Luxemburg 2007“ im Zeichen des zehnjährigen Jubiläums von Luxemburg und Hermannstadt als europäische Kulturhauptstädte eröffnet.

NM