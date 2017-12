30. Dezember 2017 Druckansicht | Empfehlen

Ehrennadel des DFDR

Bei seiner Sitzung am 18. November in Reschitza beschloss der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), mehrere seiner Freunde und Unterstützer für ihren Einsatz zugunsten der deutschen Minderheit in Rumänien auszuzeichnen.

Mit der goldenen Ehrennadel sollen die frühere Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Susanne Kastner, die ehemaligen Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk und Christoph Bergner, der bis Oktober 2017 als Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion tätige Klaus Brähmig sowie Bernd Fabritius, Präsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und des Bundes der Vertriebenen (BdV), geehrt werden.

