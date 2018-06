Kulturwoche Haferland feiert sächsisches Handwerk

Bukarest – Die sechste Auflage der Kulturwoche Haferland vom 2. bis 6. August findet unter dem Motto „Ein siebenbürgisch-sächsisches Fest der Kunsthandwerke“ statt, kündigte der aus Deutsch-Kreuz stammende Michael Schmidt, Vorsitzender der gleichnamigen Stiftung, auf einer Pressekonferenz am 6. Juni im Bukarester Dorfmuseum an.

Das Ehepaar Veronica und Michael Schmidt, die Moderatorin Andreea Marin und der Violonist Alexandru Tomescu (von links) präsentieren die Kulturwoche Haferland 2018 auf einer Pressekonferenz in Bukarest. Foto: Nina May

Die kulturelle Initiative der Michael Schmidt Stiftung, die als Hauptorganisator von den lokalen Vereinigungen Mihai Eminescu Trust (MET) in Deutsch-Weißkirch, Adept (Keisd), der Tabaluga Stiftung von Peter Maffay (Radeln), der Frauennachbarschaft Keisd und dem Verein Nowero (Reps) unterstützt wird, findet wieder in zehn Gemeinden des Haferlandes statt: Arkeden, Radeln, Keisd, Hamruden, Reps, Deutsch-Kreuz, Meschendorf, Klosdorf, Bodendorf und Deutsch-Weißkirch. Erwartet werden 6000 Gäste aus dem In- und Ausland. Neben Vorführungen verschiedener Handwerkskünste – z.B. traditionelle Bauernmalerei auf Möbeln, Töpferei, Weben oder Sticken – wird es auch für die Besucher Gelegenheit geben, das eine oder andere Handwerk durch aktives Mitmachen zu entdecken.Am 4. August, dem Tag von Deutsch-Kreuz, findet in der evangelischen Kirche ein Violinkonzert von Alexandru Tomescu auf der Elder-Voicu Stradivarius statt. Geboten werden außerdem Orgel- und Jazzkonzerte in Kirchenburgen, Filmvorführungen und Theater, Spazierfahrten mit dem Pferdewagen oder Traktor, Aktivitäten für Kinder, Ausstellungen mit alten Fotos sächsischer Dörfern und mit Trachten, Musik, der traditionelle sächsische Ball und Brunches mit lokalen Köstlichkeiten. Für Sportbegeisterte wird im Rahmen der Kulturwoche Haferland ein Fahrradausflug von Arkeden nach Radeln organisiert (Reservierung und Fahrradverleih unter office[ät]fundatia-michael-schmidt.org). Das detallierte Programm finden Sie unter www.haferland.ro/de Einen weiteren Fahrradausflug organisiert die HOG Regionalgruppe Repser und Fogarascher Land am 2. August aus Bodendorf über Arkeden nach Radeln und zurück. Weitere Infos bei Regionalgruppensprecher Michael Folberth, E-Mail: FreizeitKulturTag [ät] gmail.com.

NM