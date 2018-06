26. Juni 2018 Druckansicht

Künstleraufenthalt in Siebenbürgen

Eine Sommerschule für junge Künstler betreibt der Verein „Acasă la Hundorf“ (In Hohndorf zuhause) gemeinsam mit dem evangelischen Bezirkskonsistorium Schäßburg. Schriftsteller, Musiker und bildende Künstler, die noch in Ausbildung sind oder vor kurzem beendet haben, können zehn Tage auf einem ehemaligen Bauernhof in Hohndorf, rumänisch: Viişoara (zwischen Schäßburg und Mediasch), verbringen, sich künstlerisch betätigen und mit anderen Künstlern austauschen.

Für zwei aus Rumänien stammende Nachwuchskünstler aus dem Ausland vergibt das Rumänische Kulturinstitut Bukarest ein Stipendium von 600 Euro, mit denen Fahrt- und Verpflegungskosten während des Aufenthaltes bestritten werden. Die Unterbringung erfolgt kostenlos. Idealerweise sollte der Aufenthalt der Stipendiaten Ende August stattfinden, damit sie auch die viertägige Schlussveranstaltung der „Künstlerkolonie" miterleben. Rumänisch-Kenntnisse sind keine Voraussetzung, man spricht im Haus auch Englisch. Mehr Informationen unter https://acasalahundorf.wordpress.com/ und bei der Verantwortlichen Maria Morar, E-Mail: mariam [ät] arealonline.ro, Mobil: (0040-787) 411023.

