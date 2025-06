Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages

Das Internationale Parlaments-Stipendium (IPS) des Deutschen Bundestages bietet die einzigartige Möglichkeit, ein fünfmonatiges Praktikum in einem Abgeordnetenbüro im Deutschen Bundestag in Berlin zu machen und parlamentarische Arbeit aus der Nähe kennen zu lernen.

Vomhaben die Stipendiatinnen und Stipendiaten die Gelegenheit, in einem Abgeordnetenbüro mitzuarbeiten und an Lehrveranstaltungen der Berliner Universitäten teilzunehmen. Der Deutsche Bundestag übernimmt alle Reise-, Unterkunfts- und Versicherungskosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ein monatliches Stipendium in Höhe von 700 Euro. Nähere Informationen/Zulassungsvoraussetzungen sowie die Bewerbungsunterlagen sind auf www.bundestag.de/ips zu finden.