Ausstellungskatalog zu Peter Jacobis Werkschau in Schwäbisch Gmünd

Frisch erschienen: der Ausstellungskatalog

Mit den ausgewählten, auf den Galerieraum abgestimmten Arbeiten gibt die Ausstellung exemplarisch Einblicke in Jacobis künstlerisches Schaffen, das in seinen Reflexionen über Erinnerung und Identität, seinen Spiegelungen von Leben und Vergänglichkeit zeitlos ist. „Es ist eine für mich sehr wichtige Ausstellung mit 85 Werken aus sehr unterschiedlichen Zeiten meiner Arbeit“, betont der 1935 in Ploieşti in Rumänien geborene Künstler gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ), und ergänzt: „Es ist eine Galerie, die dem Museum angeschlossen ist, mit über 300 Quadratmetern. Auch sind zwei große Skulpturen außerhalb des Galerieraums ausgestellt.“Nun liegt auch der Ausstellungskatalog vor. Wie Ausstellungskurator Joachim Haller der SbZ-Redaktion mitteilte, trägt die 40-seitige Publikation analog zur Ausstellung den Titel „Peter Jacobi. Erinnerung wird Form – Skulpturen, Reliefs, Fotografien“. Herausgeber sind das Museum und die Galerie im Prediger Schwäbisch Gmünd und Peter Jacobi (Text: Joachim Haller). Der Band im Format 210 x 297 (B × H, DIN A4) ist zum Preis von 5 Euro über die Postadresse zu beziehen: Museum und Galerie im Prediger Schwäbisch Gmünd, Johannisplatz 3, 73525 Schwäbisch Gmünd, oder per E-Mail: museum[ät]schwaebisch-gmuend.de, und liegt zudem im Shop des Museums im Prediger aus.18.00 Uhr, mit Thomas Raschke;am Sonntag, den, 15.00 Uhr, Moderation: Joachim Haller.Das Museum und Galerie im Prediger (Webseite: www.museum-galerie-fabrik.de , Johannisplatz 3, in Schwäbisch Gmünd ist Dienstag, Mittwoch, Freitag von 14.00-17.00 Uhr, Donnerstag von 14.00-19.00 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11.00-17.00 Uhr geöffnet.

CS