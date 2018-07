9. Juli 2018 Druckansicht

Sachsentreffen in Mediasch

Hermannstadt – Das 28. Sachsentreffen findet in Mediasch am 22. September statt. Wie der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen, Martin Bottesch, mitteilt, beginnt das Programm um 10.00 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Evangelischen Kirche, wo um 12.00 Uhr die Festveranstaltung folgt.

Den Festvortrag hält Dr. Harald Roth, Direktor des Deutschen Kulturforums Östliches Europa (Potsdam), zum Thema „100 Jahre Siebenbürger Sachsen in Rumänien". Die Honterusmedaille wird Hans Gärtner, dem früheren Vorsitzenden des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, verliehen. Den musikalischen Hintergrund dazu bestreitet der Bellevue Chor aus den USA. Um 13.30 Uhr folgt der traditionelle Trachtenumzug am Hauptplatz, um 14.00 Uhr wird auf der Bühne im Zentrum das Kulturprogramm mit den Grußworten der Persönlichkeiten eröffnet. Für 14.30 Uhr ist die Vernissage der Ausstellung „Das Alltagsleben der Siebenbürger Sachsen im 20. Jahrhundert in Familienfotos" geplant. NM Tausende feierten vergangenes Jahr beim Sachsentreffen in Hermannstadt unbeschwert und ausgelassen auf dem Großen Ring. Foto: George Dumitriu

Schlagwörter: Sachsentreffen 2018, Mediasch, Ankündigung, Einladung, Honterusmedaille

