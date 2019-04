Kronstadt – Eine neue App informiert über Kronstadts touristische Reize – bisher allerdings nur auf Rumänisch und teilweise in englischer Sprache. Sie eignet sich vor allem für Individualreisende, die sich selbst eine Besichtigungstour zusammenstellen wollen.

App Brașov Tourism: touristische App zu Kronstadt

Neben Hintergrundinformationen zur Geschichte Kronstadts und den klassischen Sehenswürdigkeiten im Landkreis – z.B. die Kirchenburgen von Tartlau und Deutsch-Weißkirch, die Törzburg, das Kloster Sâmbata de Sus, das Kronstädter Rathaus und die Schwarze Kirche, das Höhlenkloster in Șinca Veche, die Festungen von Marienburg, Fogarasch, Reps und Rosenau – werden auch Ziele in der Natur und Berge vorgestellt, z.B. Dino Park in Rosenau, Bärenreservat in Zărnești, Wisentreservat in Vama Buzăului, Abenteuerpark Brașov, Klamm der Sieben Leitern, Basaltsäulen und Smaragdsee in Racoș, Königstein, „Delta der Karpaten“, das bis nach Covasna hineinreicht, und vieles mehr.Auskünfte gibt es auch über Fahrplan und Strecke des City Tour Busses (Hop-on Hop-off) oder über den Radtourismus mit Fahrradverleih und verschiedenen Routen, elf davon im Gebiet Zărnești-Königstein, Hinweise auf geführte Touren mit dem Mountainbike oder im Winter mit Splitboard und Skiern. Vorgestellt werden zudem Festivals, Konzerte und andere kulturelle bzw. sportliche Events. Auch Informationen zu Unterkünften, Restaurants, Outdoorsport, Ökotourismus, Brauchtum und Handwerk werden geboten. Die App Brașov Tourism, die im Februar auf der Bukarester Tourismusmesse vorgestellt wurde, wurde vom Kreisrat Kronstadt in Auftrag gegeben. Sie kann kostenlos auf Google Play oder App Store heruntergeladen bzw. auf der Webseite www.brasovtourism.app eingesehen werden.

NM