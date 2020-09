Siebenbürgenforum veranstaltet Sachsen-online-Treffen

Wie bereits gemeldet, wurde das für August 2021 geplante große Sachsentreffen aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und soll erst vom 5. bis 7. August 2022 in Hermannstadt stattfinden (siehe Großes Sachsentreffen in Hermannstadt auf 2022 verschoben ). Aus diesem Grund hat sich das Siebenbürgenforum nun dafür entschieden, am Samstag, den, dem Tag, an dem das Sachsentreffen in Großau ursprünglich stattfinden sollte, ein digitales Sachsen-online-Treffen auszurichten.