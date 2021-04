Führungswechsel beim Kronstädter Ortsforum

Kronstadt – Olivia Grigoriu wurde am 28. März zur neuen Vorsitzenden des Kronstädter Ortsforums gewählt. Als alleinige Kandidatin für dieses Amt erhielt sie 50 der 53 abgegebenen Stimmen.

Die 40-jährige Olivia Grigoriu ist neue Vorsitzende des Kronstädter Ortsforums. Fotoquelle: Facebook-Seite des Kronstäder Ortsforums

Olivia Grigoriu hat langjährige Erfahrung im Verwaltungs- und organisatorischen Bereich, sie hat für arvato-Bertelsmann den Unternehmensstandort in Hermannstadt mit aufgebaut, für IBM internationale Projekte geleitet und für Competence Call Center als Geschäftsführerin den Standort für über 200 Mitarbeiter in Kronstadt aufgebaut, berichtet die Karpatenrundschau . Dem Vorbild ihrer Großmutter Ada Teutsch folgend, engagiert sie sich seit Jahren ehrenamtlich für die sächsische Gemeinschaft.Ihr Vorgänger im Amt, Thomas Șindilariu, ist seit Februar dieses Jahres Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens und stand nicht mehr zur Wahl ( diese Zeitung berichtete). In den achtköpfigen Vorstand wurden zudem gewählt: Elise Wilk (43 Stimmen), Paul Binder und Uwe Simon (je 39), Edmond Hermel (35), Michael Sift (34), Raul Vintila (30), Andrei Ispas und Uwe Leonhardt (je 27).

sb