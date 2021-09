Klaus Johannis erhält Karlspreis bei Festakt am 2. Oktober in Aachen

Es ist eine der höchsten Auszeichnungen, welche in Europa vergeben werden und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens würdigt, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht haben: der Internationale Karlspreis zu Aachen. Am Samstag, dem 2. Oktober, wird dem Siebenbürger Sachen Klaus Johannis in seiner Funktion als Präsident Rumäniens dieser Preis bei einem hochkarätigen Festakt verliehen. Die Feierlichkeit wird in Rundfunk und Fernsehen übertragen und kann weltweit auch im Internet verfolgt werden.

Dr. Jürgen Linden, Vorsitzender des Karlspreis-Direktoriums; Klaus Johannis; Marcel Philipp, damaliger Oberbürgermeister von Aachen, am 5. Februar 2020 im Cotroceni-Palast (c) Stadt Aachen / Andreas Herrmann

Der Internationale Karlspreis zu Aachen wurde nach Karl dem Großen (geb. 747 oder 748, gest. 814) benannt, der wohl bereits zu Lebzeiten als „Vater Europas““ (Pater Europae) gelobt wurde. Ende des achten Jahrhunderts gründete er die Aachener Kaiserpfalz und machte so Aachen zum politischen, spirituellen und kulturellen Zentrum seines Reiches, welches sich über weite Teile Europas erstreckte. (c) Stadt Aachen / Andreas Herrmann

In seiner Begründung bezeichnet das Karlspreis-Direktorium Johannis als „einen herausragenden Streiter für die europäischen Werte, für Freiheit und Demokratie, den Schutz von Minderheiten und kulturelle Vielfalt, der sich bedeutende Verdienste um die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz erworben hat“. Die vollständige Begründung kann abgerufen werden unter https://www.karlspreis.de/de/aktuelles/karlspreis-2020 Der Karlspreis wurde Johannis Anfang 2020 zuerkannt ( diese Zeitung berichtete). Eine erste Würdigung erfolgte durch Dr. Jürgen Linden, Vorsitzender des Karlspreis-Direktoriums, anlässlich eines Besuchs mit Marcel Philipp, des damaligen Oberbürgermeisters von Aachen, am 5. Februar 2020 bei Klaus Johannes im Bukarester Cotroceni-Palast. Die bei dieser Gelegenheit gegebene Pressekonferenz kann in rumänischer Sprache abgerufen werden auf der Webseite des Präsidialamtes Die Verleihung des Karlspreises war ursprünglich für den Himmelfahrtstag 2020 geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben und mehrfach neu terminiert werden. Der Karlspreis wird nunmehr an diesem Samstag (2. Oktober 2021) im Kaisersaal des Aachener Rathauses an Klaus Johannis verliehen. Die Laudatio wird Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, halten. Der um 11.15 Uhr beginnende Festakt wird vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) in Funk und Fernsehen live übertragen. Zudem kann der Livestream weltweit über www.wdr.de verfolgt werden. Die Übertragung wird im Anschluss in der ARD-Mediathek eingestellt sein, erreichbar über www.ardmediathek.de. Die Übertragung wird über die Suchfunktion „Karlspreis“ zu finden sein.Vor dem Festakt findet im Aachener Dom am Samstag um 9.00 Uhr ein Pontifikalamt statt, das von Bischof Dr. Helmut Dieser geleitet wird. Zusätzlich zu den geladenen Gästen kann auch die interessierte Öffentlichkeit daran teilnehmen. Eine begrenzte Anzahl an Plätzen steht zur Verfügung. Besucherinnern und Besucher müssen aus Sicherheitsgründen ihren Personalausweis mitbringen und bis spätestens 8.45 Uhr vor Ort sein.Veranstaltungen mit Bezug zu Siebenbürgen im Rahmenprogramm der Karlspreis-Verleihung wurden in dieser Zeitung bereits vorgestellt (siehe https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/rumaenien/22121-rumaenien-im-fokus-der-karlspreis.html ); zudem sind mehrere Foren zu Europa und für die Jugend vorgesehen. Die meist nur für einen geschlossenen Teilnehmerkreis zugänglichen Veranstaltungen können als Livestream unter http://www.karlspreis.de/ verfolgt werden. Eine Broschüre mit Informationen zum Rahmenprogramm und der Preisverleihung kann heruntergeladen werden von https://www.aachen.de/de/stadt%5Fbuerger/aachen%5Fprofil/preise%5Fauszeichnungen/karlspreis/07_rahmenprogramm/210908-Rahmenprogramm-2021-c.pd

uk