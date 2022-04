Gabriel Tischer ist neuer Vorsitzender des Hermannstädter Forums

Gabriel Tischer (rechts) und Wolfgang Köber, Vorsitzender des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen, auf dem Großen Ring in Hermannstadt, 2020. Foto: Werner Fink (Hermannstädter Zeitung)

Gabriel Tischer ist bereits Vorsitzender des Hermannstädter Kreisforums, Mitglied des Hermannstädter Kreisrats und daselbst Fraktionsvorsitzender der Kreisräte des Deutschen Forums. Er wurde 1967 in Mühlbach geboren, ist von Beruf Maschinenbauer, in der Wirtschaft tätig und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Michelsberg. „Bei der Übernahme war mir bewusst, welche Verantwortung dieses Amt mit sich bringt, in erster Linie, was die Stärkung der Organisation und ihrer Beibehaltung an der Spitze der Optionen der Hermannstädter für eine Lokalverwaltung zugunsten der Gemeinschaft angeht“, erklärte Tischer nach der Wahl. Er will sich auch künftig für eine bürgernahe Verwaltung stark machen. Dem neuen Vorstand des Hermannstädter Ortsforums gehören ferner an: Annemarie Fazekas, Friedrich Gunesch, Monika Hay, Hans Georg Junesch, Wolfgang Köber, Gertrud Krech, Dr. Zeno-Karl Pinter.

sb