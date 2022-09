3. September 2022

„Zu Rat und Tat die Hände reichen“: 32. Sachsentreffen in Meschen

Das diesjährige Sachsentreffen findet am 16. und 17. September in Meschen statt. In Meschen war Stephan Ludwig Roth ab 1847 Pfarrer. Hier wurde er verhaftet, bevor er am 11. Mai 1849 hingerichtet wurde. Aus diesem Grund ist das Motto des Sachsentreffens ein Zitat von Roth. Er schreibt: „Einst wird die Morgensonne über unsern Bergen scheinen, einst wird es auch bei uns tagen. Und wenn es Tag wird, da wird man sich erkennen. Beschämt werden manche sich Erkennenden auseinanderfliehen, doch viele werden sich ins Angesicht schauen und sich erkennen und sich zu Rat und Tat die Hände reichen.“ Veranstaltet wird das Treffen vom Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS), der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und der Nachbarschaft Meschen (Deutschland).

Programm



Freitag, 16. September

17.00 Uhr: Eröffnung des Sachsentreffens, Martin Bottesch (Vorsitzender DFDS), Evangelische Kirche

17.10 Uhr: Buchvorstellung „Kärntner Dokumentation“ (Band 35, 36, 37), Evangelische Kirche

17.30 Uhr: Verleihung der goldenen Ehrennadel des DFDR an Mag. Udo Puschnig, Klagenfurt

18.00 Uhr: Führung durch die Kirchenburg, Treffpunkt vor dem Eingang in die Kirche

ab 19.00 Uhr: Tanzunterhaltung mit „Trio Saxones Plus“, Gemeindesaal



Samstag, 17. September

ab 9.00 Uhr: Stände im Burghof

ab 9.30 Uhr: Kinderprogramm

10.00-11.00 Uhr: Gottesdienst, Evangelische Kirche

Blasmusik im Kirchhof

11.45 Uhr: Trachtenumzug (Kirchhof – Gemeindesaal – Kirchhof)

ab 12.30 Uhr: Kulturprogramm mit Tanzgruppen und Blasmusik, Kirchenburg

14.00 Uhr: Festveranstaltung mit Grußworten, Festvortrag von Pfarrer Dr. András Bándi; Verleihung der Honterusmedaille an Hannelore Baier, Evangelische Kirche

16.00 Uhr: Theatervorstellung „Bezuolt“ der siebenbürgisch-sächsischen Theatergruppe Landshut, Gemeindesaal (Beitrag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen)



