Rumäniens Bevölkerung deutlich geschrumpft

Bukarest – Ernüchternd und besorgniserregend seien die Ergebnisse der diesjährigen Volkszählung in Rumänien, die am 31. Juli abgeschlossen worden ist, erklärte der Leiter des Nationalen Statistikamtes (INS) Tudorel Andrei gegenüber der Presse.

Nachdem rund 95 Prozent der rumänischen Staatsbürgerbürger an dem Zensus teilgenommen haben, gab Andrei die vorläufigen Ergebnisse bekannt. So sei die Bevölkerungszahl in Rumänien gegenüber 2011, als die letzte Volkszählung stattgefunden hatte, um 1,1 Millionen Personen auf 19 Millionen gesunken. Besonders besorgt sei er über die Tatsache, dass auf 143 Rentner 100 Kinder unter 15 Jahren kommen. 46 Prozent der Bevölkerung lebe, so Andrei, auf dem Lande. Dazu seien 600.000 Zweitwohnungen nicht belegt. Desgleichen lebten mehr als 4 Millionen rumänischer Staatsbürger im Ausland.

Beatrice Ungar (HZ)