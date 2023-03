Dampfsonderzug zum Marienball in Großpold: Vor 30 Jahren Landschaft Siebenbürgens in hervorragenden Fotos dokumentiert

Am 30. Januar 1993, also vor 30 Jahren, fuhr ein Dampfsonderzug von Hermannstadt nach Großpold. Ein Jahr zuvor gab es einen Sonderzug zum Marienball in Kerz. Die beiden Fahrten mit dampflokbespannten Sonderzügen hatte Joachim Stübben angestoßen, der von Herbst 1991 bis Sommer 1996 Gastlektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes am Germanistik-Lehrstuhl der Universität Hermannstadt war. Der Eisenbahnfan erinnert sich im Folgenden an die Dampfsonderzüge und illustriert sie anhand von hervorragenden Fotos, die er – bis auf Nr. 14 – alle selbst gemacht hat.

Mitglieder der von Christa Oberth, Englischlehrerin am Brukenthal-Lyzeum, geleiteten Volkstanzgruppe vor der gepflegt aussehenden Dampflok 230.224. Die Aufnahmen entstanden im Bahnbetriebswerk (rum. depou) Hermannstadt. Am Abend trat die Gruppe beim Fest in Großpold auf. Fotos: Joachim Stübben

Den Charme eines Landbahnhofs mit Empfangsgebäude (in dem sich meist auch die Dienstwohnung des Bahnhofsvorstehers befand), Güterschuppen, Laderampe und Laterne verströmt der Bahnhof von Großau (rum. Cristian), wo sich der Sonderzug nach einem Halt wieder mit beeindruckender Dampf- und Qualmwolke in Bewegung setzt.

Der Sonderzug in voller Fahrt zwischen Budenbach (rum. Sibiel) und Schwarzwasser (rum. Săcelu Sibiului). Die Fotos entstanden aus dem fahrenden Auto heraus. Chauffeurin war Dr. Mariana Grama von der Medizin-Fakultät.

Sonderzug am 1. Februar 1992 zum Marienball in Kerz: Zwischen Schellenberg und Talmesch (rum. Tălmaciu) legt der Zug vereinbarungsgemäß einen Stopp auf freier Strecke ein und setzt sich nun mit großer Kraftanstrengung wieder in Bewegung. Das Zustandekommen solcher Fotos ist präzisen Absprachen zwischen dem Fotografen und den Verantwortlichen der C.F.R., Radu Bellu und Mircea Șuteu von der Eisenbahndirektion Kronstadt, zu verdanken. Die beiden Herren waren bei der Planung der Dampfsonderzüge mit ganzem Herzen bei der Sache.

Für die organisatorische Umsetzung des jeweiligen Vorhabens (Fahrplangestaltung usw.) waren Mircea Șuteu und Radu Bellu von der Eisenbahndirektion Kronstadt verantwortlich. Letzterer ist Autor mehrerer Bücher über das rumänische Eisenbahnwesen, speziell über Dampflokomotiven.Im Zug nach Großpold reisten u. a. die Volkstanzgruppe des Brukenthal-Lyzeums, die Blasmusik aus Neppendorf und eine Schulklasse aus Zeiden, die ein kurzes Theaterstück aufführen sollte, mit. An der Verwirklichung der Idee waren fast alle mir damals nahestehenden Personen in irgendeiner Weise beteiligt. Christa Oberth sagte die Mitwirkung der von ihr geleiteten Volkstanzgruppe zu und vermittelte den Fototermin im Hermannstädter Bahnbetriebswerk (Bilder 1 und 2). Mein leider viel zu früh verstorbener Freund Reinhold Gutt von der Hermannstädter Zeitung fuhr als Fotoreporter im Zug mit (von ihm stammt das Bild Nr. 14; alle übrigen von mir).Dr. Mariana Grama von der Medizin-Fakultät steuerte das Auto, von dem aus auf dem Streckenabschnitt zwischen Budenbach (rum. Sibiel) und Selischte (rum. Săliște), wo Straße und Eisenbahnstrecke parallel verlaufen, schöne Foto- und Filmaufnahmen vom Zug in voller Fahrt gemacht werden konnten (Bilder 8, 9 und 10).Johanna Bottesch (2021 verstorben), die ich vom Germanistik-Lehrstuhl her kannte, hatte den Marienball als Ziel der winterlichen Dampflokfahrt vorgeschlagen. Sie stammte aus Großpold und erforschte das Landlerische, den Dialekt ihres Heimatdorfes (Bilder 3 und 4). Der Sonderzug berührte dann auf seiner Fahrt alle drei Landler-Dörfer (Neppendorf, Großau und Großpold).Iulia Wagner, Ehefrau meines Kollegen Udo Peter Wagner, schuf aus Anlass der Sonderfahrt eine schöne Textilarbeit (Bild 15), die sich als Wandbehang eignet. Udo Peter Wagner hatte mich bereits ein Jahr zuvor dankenswerterweise bei den Gesprächen mit den Herren von der Eisenbahndirektion Kronstadt unterstützt, als es um die Sonderzugfahrt am 1. Februar 1992 zum Marienbal in Kerz ging. Von dieser Fahrt sind in der Bildergalerie auf www.siebenbuerger.de die Fotos 16-24 zu sehen.Prof. Dr. Horst Schuller Anger (2021 verstorben), ein besonders geschätzter Kollege vom Germanistik-Lehrstuhl in Hermannstadt, berichtete dann im Feuilleton der „Karpatenrundschau“ über die Veranstaltung.Sollten diese Bilder Verwendung außerhalb der Siebenbürgischen Zeitung finden, zum Beispiel in einem Bildband oder einem Kalender, wäre das durchaus in meinem Sinne. Anfragen bitte an: Joachim-Stuebben@gmx.de.

Joachim Stübben