Ehrendoktorwürde dem Philosophen Peter Sloterdijk verliehen

„In einem für Temeswar äußerst wichtigen Jahr freuen wir uns sehr, die kulturelle Agenda der Kulturhauptstadt Europas mit den Veranstaltungen vervollständigen zu können, die durch die Anwesenheit von Herrn Peter Sloterdijk an der West-Universität inmitten der akademischen Gemeinschaft entstanden sind, der Persönlichkeit, die das ForeignPolicy und Prospect Magazine in der Rangliste der 100 einflussreichsten öffentlichen Intellektuellen platziert“. Mit diesen Worten eröffnete Rektor Univ.-Prof. Dr. Marilen Pirtea die Feier anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde für Univ.-Prof. Dr. Peter Sloterdijk.

Ein Wochenende mit dem deutschen Philosophen war den Temeswarern und allen Besuchern der Stadt gegönnt, die die Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres zwischen dem 17. und 19. Februar erleben wollten: Einen Vortrag hielt Sloterdijk am Samstag, hatte darauf ein informelles, aber umso fruchtbareres Treffen mit Philosophieprofessoren der West-Universität und einen Dialog mit dem gebürtigen Temeswarer Regisseur Andrei Ujică; die Events wurden am Montag mit der Zeremonie gekrönt, in der Peter Sloterdijk auf Anregung der Fakultät für Politikwissenschaften, Philosophie und Kommunikationswissenschaften zum Doctor honoris causa der West-Universität wurde. Die Laudatio sprach Univ.-Prof. Dr. Florin Lobon, der den Werdegang des Philosophen von seinem Debütband „Kritik der zynischen Vernunft“ – der mit über 70.000 allein im ersten Jahr verkauften Exemplaren Rekordzahlen geschrieben hat – bis heute präsentierte.In der Festrede ging Peter Sloterdijk unter anderem auf die akademische Sphäre ein: „Ich habe in Karlsruhe 14 Jahre lang eine Hochschule für Design und angewandte Kunst geleitet und ich stand immer vor der Aufgabe, zu Beginn eines Studienjahres den Studenten zu erklären, wo sie eigentlich sind, wenn sie in eine akademische Institution eintreten.“ Und stellte dann die Frage: „Betreten wir wirklich einen anderen Raum, wenn wir die akademische Sphäre betreten?“ Die er dann auch beantwortete: „Das Hören auf innere Stimmen ist das, was den akademischen Raum von allen anderen Räumen unterscheidet.“Der Besuch von Peter Sloterdijk fand innerhalb einer Eventreihe statt, mit der sich die Universität im Kulturhauptstadtjahr der Öffentlichkeit präsentiert.

Ștefana Ciortea-Neamţiu (Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien)