3. April 2023

Hasso-Plattner-Institut fördert Hermannstädter Universität

Hermannstadt – 2018 erhielt die „Lucian Blaga“-Universität Hermannstadt die bis dahin höchste Spende, die nach der Wende von einer privaten Einrichtung an eine rumänische Universität getätigt wurde. Das Hasso-Plattner-Institut stellte mittels einer Förderung von 4,2 Millionen Euro die Weichen für ein Förderprogramm für junge Forscher an der Universität in Hermannstadt.

Die Verbindung zwischen dem in Berlin, in ­einer aus Siebenbürgen ausgewanderten Ärztefamilie, geborenen Milliardär Hasso Plattner und der Hermannstädter Universität war durch die Vermittlung des damaligen rumänischen Botschafters Emil Hurezeanu entstanden. Die vom Gründer des SAP-Unternehmens zur Verfügung gestellten ­Mittel wurden in der Zeitspanne 2018-2022 für unterschiedliche Forschungsprojekte eingesetzt. Die Projekte haben nicht nur als gemeinsame Plattform für Professoren, Forscher und Studenten gedient, sondern auch als Schnittstelle zur Wirtschaft. Zudem ermöglichten diese der Universität ihr nationales und internationales Ranking zu erhöhen, nationale Fördergelder zu beantragen sowie ihre Teilnahme im Rahmen des Projekts Horizon2020/Horizon Europe zu verbes-­ sern. Der Erfolg der durchgeführten Forschungsvorhaben hat nun das Hasso-Plattner-Institut überzeugt, der Universität eine neue Förderung in Höhe von 970 000 Euro für die Zeitspanne 2023-2025 zur Verfügung zu stellen. Davon werden 170 000 Euro für ein rumänisch-ukrainisches Forschungsprojekt bereitgestellt, 50 000 Euro gehen an das universitäre Wissenstransferzentrum und 750 000 Euro werden von ihrem Dienst für Forschung, Entwicklung und Innovation der Universität verwaltet. ADZ

Schlagwörter: Hermannstadt, Universität, Hasso Plattner, Forschung, Förderung

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.