Einladung zum Ostergottesdienst „Von Daheim für Daheim“

Unterhalb der Malmkroger Kirchenburg nach den Drehaufnahmen, von links: Pfarrerin Angelika Beer, Dechant Alfred Dahinten und vom Filmteam Adrian Pamfilie. Foto: Eduard Schneider

Der große Zuspruch, den die Gottesdienstreihe „Von Daheim für Daheim“ findet, ließ auch in diesem Jahr für Ostern einen solchen virtuellen Gottesdienst entstehen. Der Ostergottesdienst wurde in Malmkrog aufgezeichnet und unterstützt vom Malmkroger Kirchenchor mit dem langjährigen Organisten und Altkurator Johann Wolff an der Orgel. Die vier Glocken der Kirche, die allesamt aus dem Mittelalter stammen, sind zu hören und Bilder der beeindruckenden Fresken aus dem 14. Jahrhundert zu Passion und Auferstehung sind zu sehen.Die Predigt hält die seit einem Jahr in Malmkrog und Umgebung tätige Pfarrerin Angelika Beer, die Liturgie wird vom Dechanten und Mühlbacher Stadtpfarrer Alfred Dahinten gestaltet. Auch Bischof Reinhart Guib (Evangelische Kirche A. B. in Rumänien) und Rainer Lehni (Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland) tragen zum Gottesdienst bei. Die Filmaufnahmen haben Eduard Schneider und Adrian Pamfilie (beide Mühlbach) verantwortet. Wir freuen uns über diese gute Zusammenarbeit und die Gottesdienste, die in der Reihe „Von Daheim für Daheim“ entstehen und Einblicke geben in unterschiedliche Orte und Kirchen in Siebenbürgen – und auch Menschen vor Ort vorstellen und ihren Glauben. Ein gesegnetes Osterfest wünschen wir allen, die zuschauen werden.Der Videostream wird auf YouTube veröffentlicht. Auf dem PC öffnen Sie in einem Browser Ihrer Wahl (Firefox, Chrome etc.) die Adresse www.youtube.com/siebenbuergerde und wählen das entsprechende Video, das mit „Premiere“ markiert ist. Auf mobilen Geräten wie Handys, Tablets und internetfähigen Fernsehgeräten (Smart-TV) ist oft eine YouTube-App vorinstalliert. Unseren Kanal finden Sie hier mit einer Suche nach „siebenbuerger.de“.

Pfarrerin Angelika Beer