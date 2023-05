Hermannstadt – Zu ihrer zweiten Versammlung 2023 traten die Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) am 21. April zusammen. Die Sitzung wurde vom DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul Jürgen Porr geleitet. Dieter Drotleff, ehemaliger Chefredakteur der Karpatenrundschau, erster Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt (1990-1994) und stellvertretender Vorsitzender des Kronstädter Ortsforums (2007-2011), wurde die Goldene Ehrennadel des Landesforums verliehen.

Dr. Paul Jürgen Porr berichtete über die Teilnahme am Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen im März in Berlin, wo es u.a. zu einem kurzen Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz gekommen war. Ein gutes und ausführliches Gespräch mit dem Bundeskanzler hatten dann mehrere Repräsentanten der deutschen Minderheit anlässlich dessen Besuchs in Bukarest Anfang April. Ebenfalls über den Kanzler-Besuch sprach der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ, der auch bei den Treffen mit dem Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer Marcel Ciolacu sowie mit Premier Nicolae Ciucă teilgenommen hatte. Bei letztgenanntem Gespräch nutzte er die Gelegenheit, um beiden Regierungen für die Unterstützung der deutschen Minderheit zu danken, und bat in ihrem Namen, Deutschland möge sich für den Schengen-Beitritt Rumäniens einsetzen. Die Tagung der gemischten rumänisch-deutschen Regierungskommission wird im Juni in ­Temeswar stattfinden. Unterstaatssekretär Thomas Șindi­lariu berichtete über die Bemühungen um die Entsendung deutscher Lehrer aus Bayern. Einstimmig beschlossen wurde, ein Jugenddepartement des DFDR zu gründen. In seinem Rahmen sollen sich künftig sieben hauptamtlich eingestellte Jugendreferenten unter Leitung der DFDR-Jugendreferentin Andrea Rost in den Regionalforen um das Heranziehen und die Beteiligung von Jugendlichen in und an der Forums-Tätigkeit bemühen.

ADZ