Neue Inkunabel im Brukenthal-Museum

Hermannstadt – Im Rahmen eines Projekts zur Sichtbarmachung der Brukenthal-Inkunabeln ist seit Mitte Juli eine der schönsten Boethius-Inkunabeln im Brukenthal-Museum zu sehen: Es handelt sich um die Schrift „Über den Trost der Philosophie mit der Darstellung des seligen Thomas von Aquin“/„De consolatione philosophiae cum expositione beati Thomae de Aquino“, Nürnberg, Anton Koberger, 1473. Boethius wurde um 480 n. Chr. in Rom geboren und gilt als Begründer der Scholastik.

Samuel von Brukenthal besaß in seiner Bibliothek mehrere Ausgaben dieser Boethius-Schrift: Straßburg 1504, Amsterdam 1640, Leiden 1671, Leipzig 1753 und Nürnberg 1473 – die älteste von ihnen, gedruckt von Anton Koberger. Es handelt sich um das erste zweisprachige Buch der Nürnberger Druckerei – auf Latein und Deutsch. Es gehört zu den ältesten in Europa. Brukenthal erwarb die Schrift vermutlich vor 1780 in Wien. Einem Manuskript im Archiv des Brukenthalmuseums zufolge scheint der Freiherr das Buch für die sehr günstige Summe von nur 4 Gulden und 30 Kreuzer erworben zu haben. Die besondere Ausgabe mit prachtvollen Buchstaben-Illuminationen mit Blumenornamenten wird bis zum 18. August im Brukenthal-Museum zu sehen sein.

ADZ