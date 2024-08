Das aktuelle Programm des Großen Sachsentreffens als pdf-Datei

Das Siebenbürgenforum hat das Programmheft des Großen Sachsentreffens vom 2. bis 4. August 2024 schon im Mai dieses Jahres gedruckt, um es beim Heimattag in Dinkelsbühl anbieten zu können. Inzwischen sind zehn Änderungen (betreffend Uhrzeiten oder Veranstaltungsort) eingetreten. Das vorgestern aktualisierte Programm des Sachsentreffens und eine Übersicht der Programmänderungen gegenüber dem gedruckten Programmheft können Sie weiter unten als pdf-Dateien herunterladen.

Titelbild des Programmheftes, das 60 Seiten umfasst

Downloads

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Rahmen des Großen Sachsentreffens erfolgt aufgrund des Festabzeichens. Es kostet 80 Lei (umgerechnet etwa 16 Euro) und kann entweder beim Sachsentreffen vor Ort an den Infoständen am Großen Ring oder im Vorfeld beim Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt erworben werden (im Sekretariat des DFDH bei Anita Pavel, 1. Stock, Sporergasse 1-3/Strada General Magheru 1-3).Das aktualisierte Programm des Sachsentreffens kann hier heruntergeladen werden (pdf-Datei, 2 MB, sieben Seiten). Übersicht aller Programmänderungen im Vergleich zum gedruckten Programmheft (pdf-Datei, zwei Seiten).