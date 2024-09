Briefwahl auch möglich

Bukarest – Die Parlamentswahlen in Rumänien finden in diesem Jahr am 1. Dezember statt. Wahlberechtigte rumänische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die im Ausland leben oder sich zum Zeitpunkt der Wahlen im Ausland befinden, sollten sich bis zum 16. September d. J. ins Wählerregister eintragen lassen, egal, ob sie in den dort vorhandenen Wahllokalen, per Briefwahl oder online (auf der Plattform votstrainatate.ro ) ihre Stimme abgeben wollen. Das sieht der von der Regierung verabschiedete Erlass über die Parlamentswahlen vor.