Einladung zur Tagung „20 Jahre Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien“

Am 11. Oktober findet im Hermannstädter Friedrich-Teutsch-Haus, Fleischergasse/Mitropoliei 30, die Tagung „20 Jahre Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien“ statt.

Eingang zum Begegnungs- und Kulturzentrum "Friedrich Teutsch" der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (Teutsch-Haus) in Hermannstadt, wo auch das Zentralarchiv der EKR untergebracht ist. Foto: G.R.

Das Zentralarchiv (ZAEKR) im Teutsch-Haus wurde im Jahr 2004 für das Publikum geöffnet. Das Sammeln und Archivieren hatte bereits viel früher begonnen, denn die Kirchenleitung legte stets Wert auf den Erhalt des schriftlichen Kulturguts. Im ZAEKR wird das Gedächtnis der Kirchengemeinden, der kirchlichen Ämter und Gremien fachgerecht aufbewahrt, erschlossen und für die Forschung zugänglich gemacht.Ziel der eintägigen Veranstaltung ist der Austausch, bei dem Fachleute über die Entwicklung und die Aufgaben des Kirchenarchivs berichten sowie der Öffentlichkeit einen Einblick in die heutige Archivarbeit bieten. Die Tagung richtet sich an alle, die Interesse am Archivwesen und an der Geschichte der Siebenbürger Sachsen und der Evangelischen Kirche haben.Tagungssprache ist Deutsch, die Tagung beginnt um 9.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Für Kaffeepausen und Mittagsimbiss wird gesorgt. Anmeldungen werden bis zum 4. Oktober per E-Mail: casa.teutsch [ät] gmail.com, erbeten.