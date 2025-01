Sonja Kunz ist Ehrenbürgerin von Weidenbach

Kronstadt – Der Stadtrat von Weidenbach (Ghimbav) beschloss auf seiner Sitzung vom 28. November 2024, die Schweizer Heilpädagogin Sonja Kunz zur Ehrenbürgerin von Weidenbach zu erklären. Der Beschluss wurde von den 15 Stadtratsmitgliedern einstimmig gefasst.

Der Weidenbacher Bürgermeister Ionel Fliundra überreicht Sonja Kunz die Ehrenurkunde. Foto: privat (ADZ)

In der Begründung heißt es, dass Frau Sonja Kunz sich seit drei Jahrzehnten durch die Gründung der Stiftung PECA („Pentru copii abandonaţi“) unermüdlich für das Wohl der Gemeinschaft und für die Unterstützung von hilfsbedürftigen Kindern und Familien eingesetzt habe. Sonja Kunz wird in dem Beschluss als „Botschafterin der Liebe und der Güte“ bezeichnet. Die feierliche Verleihung der Urkunde dieser Weidenbacher Ehrenbürgerschaft fand am 4. Dezember statt.Auf dem Platz vor dem Sportkomplex wurde auch das Anzünden der festlichen Weihnachtsbeleuchtung und die Eröffnung eines kleinen Eislaufplatzes gefeiert. Zu diesem Anlass traten Volksmusiksänger und -tanzgruppen sowie Pop- und Rock-Bands und Solisten auf. Sonja Kunz dankte für die erwiesene Ehre. Deutsch und Rumänisch fügte sie auf ihrem Facebook-Account hinzu: „Eine Anerkennung benachteiligte Kinder. Eine Ehre und ein Dankeschön an alle, die sich ebenfalls eingesetzt haben, und weiterhin einsetzen. Und – Nihil sine Deo!“

Ralf Sudrigian (ADZ)