Kronstädter Flughafen offiziell eingeweiht

Kronstadt – Der Kronstädter Internationale Flughafen wurde am 15. Juni offiziell eingeweiht. Dieser Tag, der in die Geschichte eingehen wird, wie mehrmals betont wurde, ist mit der Landung um 8.10 Uhr der ersten Passagiermaschine einer Boeing der Fluggesellschaft TAROM eingeleitet worden, die in Bukarest gestartet war und die von zwei Löschzügen der Feuerwehr zur Begrüßung mit Wasserstrahlen empfangen wurde.

Der neue Kronstädter Flughafen vor der Silhouette des Zeidner Berges. Foto: Rainer Lehni

An Bord befanden sich Nicolae Ciucă, bisheriger Premier und nun Vorsitzender des Senates, Sorin Grindeanu, Transportminister und Vizepremier, Adrian Veștea, bisheriger Vorsitzender des Kronstädter Kreisrates und nun Minister für Entwicklung, die auch das Band zum Internationalen Flughafen Kronstadt/Weidenbach (Brașov/Ghimbav) durchschnitten. Der orthodoxe Metropolit Siebenbürgens Nicolae Streza sprach den Segen auch im Namen des Patriarchen Daniel aus. Die Blaskapelle der Kronstädter Flugakademie „Henri Coandă“ spielte die rumänische Staatshymne. Eine Gedenktafel wurde an dem Gebäude angebracht.Adrian Veștea überreichte dem ersten rumänischen Kosmonauten Dumitru Prunariu die Urkunde als Ehrenbürger des Kronstädter Kreises. Senatsvorsitzender Nicolae Ciucă betonte in seiner Ansprache die Bedeutung dieser Investition nicht nur für Kronstadt, sondern auch für das Kreisgebiet. Ab Juli soll der normale geplante in- und ausländische Flugbetrieb aufgenommen werden.

Flughafen Nürnberg: Mit Dan Air nach Kronstadt und Bukarest

Der Albrecht Dürer Flughafen Nürnberg hat sein Osteuropa-Angebot mit der neuen rumänischen Fluggesellschaft Dan Air um zwei Verbindungen erweitert: nach Kronstadt und Bukarest, meldet der Nürnberger Flughafen . Die rumänische Hauptstadt, die bereits im Flugplan stand, wurde auf insgesamt vier Flüge pro Woche aufgestockt. Bei der Ankunft des Erstflugs aus Kronstadt war Stadtrat Werner Henning am 15. Juni in Nürnberg anwesend. Er freute sich, dass die fränkische Metropole nun über eine direkte Verbindung zur befreundeten Stadt Kronstadt verfügt. Matt Ian David, CEO von Dan Air und selbst Pilot, war beim Erstflug mit an Bord.