Rumänien ist dem Schengen-Raum beigetreten

Bukarest – Rumänien ist am 1. Januar 2025 vollständig dem Schengen-Raum beitreten. Mit den neu hinzugekommenen Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien gehören nun 29 Länder zum Schengen-Raum, der über 400 Millionen Menschen ermöglicht, ohne Grenzkontrollen in Europa zu reisen.

Die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtete über das Ende der Grenzkontrollen an der ungarischen Grenze. Der Bürgermeister von Sathmar/Satu Mare, Gábor Kereskényi, überschritt in der Silvesternacht symbolisch die Grenze am Grenzübergang Peleș – Zajta, um Rumäniens vollständigen Beitritt zum Schengen-Raum zu feiern. Obwohl die Entfernung zwischen Peleș und Zajta weniger als einen Kilometer beträgt, mussten Reisende bis dato an Werktagen, an denen der Grenzübergang geschlossen war, einen Umweg von etwa 20 Kilometern nehmen, um die Grenze am Übergang Csengersima-Petea zu passieren. Bürgermeister Gábor Kereskényi erklärte laut ADZ: „Dies ist ein historischer Moment. Wir haben mehr als ein Jahrzehnt auf den Beitritt zum Schengen-Raum gewartet. Es war nicht einfach, und wir sind oft auf Widerstände gestoßen, aber ich war stets zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Nun liegt es an uns, diese Chance zu nutzen. Der Bau der Autobahn Satu Mare-Oar und der Anschluss an die ungarische Autobahn M3 sowie an das europäische Autobahnnetz haben für uns höchste Priorität. Ich danke dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán für seine Unterstützung beim Schengen-Beitritt Rumäniens. Ebenso danke ich Ministerpräsident Marcel Ciolacu dafür, dass er mit dieser Unterstützung alle Hindernisse beseitigt hat, die dem Beitritt Rumäniens in den vergangenen zehn Jahren im Weg standen.“

