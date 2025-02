Crin Antonescu kandidiert für Koalitionsparteien

Bukarest – Die Sozialdemokraten haben auf ihrem außerordentlichen Parteitag den ehemaligen Senatschef Crin Antonescu als Präsidentschaftskandidat offiziell bestätigt. Damit steht nun die gesamte Regierungskoalition hinter ihm.

In seiner Rede auf der PSD-Veranstaltung erklärte Antonescu, früherer PNL-Chef, dass er ein starker Präsident sein werde, jedoch „nicht durch Verstöße gegen die Verfassung, nicht durch Kabale mit Geheimdiensten oder durch Eingriffe in die Justiz“, sondern durch „Hingabe und Partnerschaft“. Seine Devise sei: „Immer Partner, niemals Komplize.“ Rumänien müsse ein freies Land sein, das aber Respekt für Tradition und Leitkultur habe: Er glaube, dass die Familie von einem Mann und einer Frau gebildet sei, wobei die sexuelle Veranlagung aber nicht zur Schau gestellt, sondern privat gelebt werden müsse, beschrieb Crin Antonescu seine Gesellschaftsvision. Rumänien sei in Alarm, doch es gebe – so der Kandidat – keinen Grund zur Panik.

