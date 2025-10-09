9. Oktober 2025
Neuer deutscher Kindergarten in Mühlbach
Ein neuer deutscher Kindergarten mit dem Namen „Blauer Stern“ wurde am 1. September in Mühlbach errichtet. Wie die Hermannstädter Zeitung berichtet, können hier bis zu 97 Kinder von zwölf Lehrkräften betreut werden.
Auf einer Fläche von 1.420 Quadratmetern gibt es je drei Krippen- und Kindergarten-Gruppenräume. Außerdem verfügt das Gebäude über einen Mehrzweckraum, einen Spielbereich im Freien und einen Sanitätsraum. An der Realisierung des Projektes waren das Mühlbacher Bürgermeisteramt, die Mercedes-Tochtergesellschaft Star Assembly und der Elternverein der Deutschen beteiligt.
Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, bewertete die Eröffnung des Kindergartens als einen Akt von symbolischer Bedeutung angesichts der Tatsache, dass die Bildung und Erziehung in Rumänien zurückgegangen seien.
Helene Kramer
Schlagwörter: Kindergarten, Mühlbach
