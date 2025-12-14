Bestimmt schmecken die lecker, sieht auch sehr schön aus.
Rotweinplätzchen
Seit 2019 betreibt die aus Malmkrog stammende Helga Wagner den YouTube-Kanal „Helgas Leckereien“ (siehe Interview in der Siebenbürgischen Zeitung vom 3. Juni 2025, Seite 13). Auf www.youtube.com/@helgasleckereien gibt es rund 500 Videos mit Koch- und Backanleitungen zu sehen; einige der Rezepte haben wir in den vergangenen Ausgaben der Zeitung vorgestellt, weitere gibt es online. mehr...
