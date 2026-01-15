



15. Januar 2026

Verdienstkreuz für Christine Manta-Klemens

Hermannstadt – Mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland wurde Mitte Dezember die Germanistin Christine Manta-Klemens geehrt. Im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt überreichte Wiebke Oeser, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, die Auszeichnung im Namen des Bundespräsidenten, wie die – Mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland wurde Mitte Dezember die Germanistin Christine Manta-Klemens geehrt. Im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt überreichte Wiebke Oeser, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, die Auszeichnung im Namen des Bundespräsidenten, wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtet.

Christine Manta-Klemens wurde am 22. April 1958 in Hermannstadt geboren, wo sie auch die Schule besuchte. Nach dem Abitur im Jahre 1977 am Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium studierte sie Germanistik in Bukarest. Nach dem Studium begann sie ihre Karriere als Deutschlehrerin – zuerst im ländlichen Raum und ab 1992 am Pädagogischen Lyzeum in Hermannstadt. Zwischen 2000 und 2005 und erneut zwischen 2009 und 2016 nahm sie die Stelle der stellvertretenden Generalschulinspektorin des Kreises Hermannstadt ein. Zwischen den beiden Mandaten hatte die das Amt der Generalschulinspektorin inne. Aufrechterhaltung, Förderung und Entwicklung des deutschsprachigen Unterrichts seien ihr ein Herzensanliegen gewesen, so Manta-Klemens in ihrer Dankesrede, die ihre Familie, das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien, Kollegen, Freunde und Wegbegleiter einschloss.

Schlagwörter: Auszeichnung, Verdienstkreuz, deutsch-rumänische Beziehungen

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.