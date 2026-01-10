



10. Januar 2026

Ehepaar Promberger erhält Bundesverdienstkreuz

Berlin – Als Anerkennung für ihr herausragendes und unermüdliches Engagement für den Erhalt der rumänischen Wälder wurde Barbara Promberger-Fürpass und Christoph Promberger durch Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier jeweils das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Zum Tag des Ehrenamtes, der in diesem Jahr unter dem Motto „Deutschland in der Welt“ stand, übergab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. Dezember im Schloss Bellevue persönlich die Auszeichnung an das Ehepaar. Barbara Promberger-Fürpass, Verhaltensbiologin, und Christoph Promberger, Forstwissenschaftler und Wildbiologe, haben sich durch ihr Engagement mit der 2009 von ihnen gegründeten Stiftung Conservation Carpathia besondere Verdienste erworben. Mehr als 27000 Hektar Karpatenwald wurden dank des Engagements der Prombergers über die Stiftung erworben und unter Naturschutz gestellt sowie knapp 2000 Hektar Kahlschläge und andere degradierte Flächen renaturiert. Der Schutz der Artenvielfalt sowie des (Ur-)Waldes als Kohlenstoffspeicher hat dabei Bedeutung weit über Rumänien hinaus. Beide pflegen mit ihrer Stiftung eine enge Partnerschaft mit dem Nationalpark Bayerischer Wald.

Schlagwörter: Auszeichnung, Umweltschutz, deutsch-rumänische Beziehungen

