1 • williderwill schrieb am 20.02.2022, 10:52 Uhr:

Eine Frage beschäftigt mich, und bringe diese hier zum Vergleich; wer ist zuständig für die zerfallene Bauten der Azteken und Maya oder die Pyramiden in Ägypten?

„Siebenbürgen“ existiert bald nicht mehr… sondern nur noch „Rumänien“ und diejenige Institution dem jetzt dieses Gebiet gehört, muss sich darum kümmern…!

Auch hier in der BRD - unserer „neuen Heimat“ gilt folgende Regel; Besitz verpflichtet!

Nur dann ergibt es einen Sinn dort Geld zu investieren, wenn Siebenbürgen ein souveräner Staat wäre… wo „Siebenbürger Sachsen“ Besitztümer haben… ansonsten schmeißt man das hart verdiente Geld in die Wüste…!

Nicht mal „die Kirche“ ist mehr im Besitz seiner früheren Besitztümer dort in Siebenbürgen…!?