1 • Harvestwengd schrieb am 18.09.2025, 11:59 Uhr (um 12:00 Uhr geändert):

Grüß Gott in die Runde! Als halbe Zeidnerin (väterlicherseits) freue ich mich schon auf dieses siebenbürgische Sachsentreffen und bin gespannt, wie es sein wird? Was mich allerdings schon im Vorfeld interessieren würde, wäre die Frage: wie diese Motto zustande kam?

"Freiheit macht den Unterschied. (Punkt)" Welche Freiheit ist gemeint? Im Gegensatz zu "Freiheit in Kinderschuhen" (der Titel eines interessanten Filmprojektes, angestoßen von Uwe Pelger, dem Protagonisten) handelt es sich hier um einen Satz. Ein ganzer deutscher Satz, der trotzdem nicht zu Ende geführt wird. Man darf also gespannt sein, was sich die Organisatoren von hüben und drüber dabei gedacht haben. Ich freue mich auch auf das Theaterstück aus Geretsried in sächsischer Mundart. Ob die auch Zeudneresch können? Ich kann es nicht singen. Bruni aus Brenndorf (mütterlicherseits)