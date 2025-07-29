Kommentare zum Artikel
Sachsentreffen in Zeiden
Das Sachsentreffen 2025 findet am 19. und 20. September in Zeiden statt und steht unter dem Motto „Freiheit macht den Unterschied“. Im Mittelpunkt stehen die Russlanddeportation vom Januar 1945 sowie die Person des Zeidner Flugpioniers Albert Ziegler (1888-1946). Im Programm sind eine Podiumsdiskussion zum Motto des Sachsentreffens, ein Dialogvortrag von Dr. Harald Roth (Leiter des Deutschen Kulturforums östliches Europa e.V. in Potsdam) und Thomas Șindilariu (Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens) zum Thema „Alternative Wahrheiten: 800 Jahre Deutschordensstaat Großkumanien“ sowie die Vorführung des Dokumentarfilms „Das Große Sachsentreffen 2024“ von Eduard Schneider vorgesehen. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Harvestwengd schrieb am 18.09.2025, 11:59 Uhr (um 12:00 Uhr geändert):Grüß Gott in die Runde! Als halbe Zeidnerin (väterlicherseits) freue ich mich schon auf dieses siebenbürgische Sachsentreffen und bin gespannt, wie es sein wird? Was mich allerdings schon im Vorfeld interessieren würde, wäre die Frage: wie diese Motto zustande kam?
"Freiheit macht den Unterschied. (Punkt)" Welche Freiheit ist gemeint? Im Gegensatz zu "Freiheit in Kinderschuhen" (der Titel eines interessanten Filmprojektes, angestoßen von Uwe Pelger, dem Protagonisten) handelt es sich hier um einen Satz. Ein ganzer deutscher Satz, der trotzdem nicht zu Ende geführt wird. Man darf also gespannt sein, was sich die Organisatoren von hüben und drüber dabei gedacht haben. Ich freue mich auch auf das Theaterstück aus Geretsried in sächsischer Mundart. Ob die auch Zeudneresch können? Ich kann es nicht singen. Bruni aus Brenndorf (mütterlicherseits)
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.