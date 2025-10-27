Kommentare zum Artikel
Podiumsgespräch und Konzert zum Gedenken an Hans und Erich Bergel in Rosenau
Wie hoch schätzen wir die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit als Wert – vom deutschen Grundgesetz in Artikel 5 verfassungsrechtlich geschützt? Wie sehr ist uns noch bewusst, dass diese Freiheit bis zum Fall des Eisernen Vorhangs in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas eingeschränkt bzw. nicht vorhanden war? Dass
die Stasi in Deutschland und die Securitate in Rumänien ein engmaschiges Netz von Spitzeln unterhielten, dass Abweichungen von der offiziellen, durch die kommunistische Führung vorgegebenen „Wahrheit“ verfolgt und mit Gefängnis bestraft wurden? mehr...
1 • HELLMUT SEILER schrieb am 27.10.2025, 13:44 Uhr:Kein anderer Kommentar als mein bereits sattsam bekannter: Hans Bergel ist als (im besten Sinne) "Spracharbeiter" in Erscheinung getreten, und hat sie stellenweise zum Leuchten gebracht, die deutsche Sprache. So gesehen, hätte er - wie auch sein musikalisch hoch verdienter Bruder - eine Gedenkplatte (auch) in dieser Sprache verdient. Und so hätte wohl auch diese Feier - zumindest in ihren Hauptzügen - zweisprachig verlaufen können.
