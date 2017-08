14. August 2017 Druckansicht | Empfehlen

Aktuelles aus Schloss Horneck: Erneut hohe Spende aus den Vereinigten Staaten

Ein sehr freundlicher und erfreulicher Brief ­erreichte den Schlossvereins-Vorsitzenden, Dr. Konrad Gündisch, im Juni 2017 aus Cleveland, Ohio: Robert B. Cunningham teilte für den Vorstand der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS) und für die Vorsitzende Joan Miller-Malue mit, dass der Verein erneut Spenden in Höhe von 10000 US-Dollar für Schloss Horneck sammeln konnte, nicht zuletzt dank des Aufrufs „Schloss Horneck needs OUR help!“, der regelmäßig in der Monatsschrift The Saxon News Volksblatt erscheint.





Am 12. Juli 2017 fand auf Schloss Horneck ein Koordinierungsgespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, des Landesamtes für Denkmalpflege Baden-Württemberg, der Stadt Gundelsheim, des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats und des Siebenbürgischen Museums statt. Nach einem Rundgang durch Schloss Horneck gab der Vorsitzende des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck" e.V. (SKSH) anhand einer PowerPoint-Präsentation einen Überblick über den Stand des Projektes „Um- und Ausbau von Schloss Horneck zum Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrum". Danach wurden Fragen des Raumbedarfs, der Denkmalpflege, der bislang durchgeführten und der für die nächsten Monate geplanten Maßnahmen erörtert. Abschließend lobte Dr. Thomas Lindner, Referatsleiter bei der BKM, die effektive Projektorganisation, die das SKSH in kurzer Zeit auf die Beine gestellt habe, wies aber auch darauf hin, dass in den kommenden Monaten noch viel zu leisten sei, damit das Projekt gelingt. Neben der nationalen und mehreren örtlichen Gruppierungen der ATS spendeten Privatpersonen anlässlich von Geburtstagen oder zum Gedenken an Verstorbene zugunsten des Schlosses. Die einzelnen Namen der Spender werden auf der Spendertafel von Schloss Horneck verzeichnet. Bei Veranstaltungen der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen in Lohhof wurden im Jahr 2016 Spenden in Höhe von 550 Euro für Schloss Horneck gesammelt, die von Erika und Uschi Mühlbacher überbracht wurden. Allen Spendern gilt unser herzliches Dankeschön!

