Heimattag 2018 mit NRW-Ministerpräsident Laschet

Noch zwei Monate bis Pfingsten, die Vorbereitungen des Heimattags 2018 schreiten stetig voran. Der Heimattagausschuss hat am 2. März in der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in München den Programmablauf und organisatorische Fragen besprochen. Die gut vierstündige Sitzung, an der zeitweilig auch die Bundesvorsitzende Herta Daniel teilnahm, leitete Organisationsreferent Horst Wellmann. Der Sitzung wohnten auch Vertreter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und der Carl Wolff Gesellschaft bei. Mitausrichter des diesjährigen Pfingsttreffens, das vom 18. bis 21. Mai im mittelfränkischen Dinkelsbühl unter dem Motto „Kultur schafft Heimat und Zukunft“ stattfindet, ist der Landesverband Bayern.

Der Landesverband Bayern plant vielfältige Akzente im Veranstaltungsprogramm, betonte dessen Vorsitzender Werner Kloos in der Sitzung: bei der feierlichen Eröffnung, durch die starke Präsenz des Landesverbandes beim Trachtenumzug, mit der Ausstellung „Der Landesverband Bayern und seine Gliederungen stellen sich vor“ sowie den Auftritten von Kulturgruppen und Blaskapellen. Als Brauchtumsveranstaltung wird das Mundartstück „Hier, eh, det Mariechen tanzt“ von Doris Hutter aufgeführt. Neben einer Ausstellung des Malers Radu-Anton Maier aus Fürstenfeldbruck ist vom Landesverband Bayern auch eine Laienkunstausstellung geplant, außerdem eine Präsentation alter Handwerke. Das dekorative Abzeichen des diesjährigen Heimattages in Dinkelsbühl



Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) verantwortet traditionell vielfältige Programmbereiche, wie Kinderprogramm, Volkstanzveranstaltung vor der Schranne und Zeltplatz. Am Freitag sorgt im Festzelt der als „König von Mallorca“ bekannte Schlagersänger Jürgen Drews für Party-Stimmung.



Hoher Besuch aus Nordrhein-Westfalen beehrt den Heimattag: Seitens des Patenlandes unseres Verbandes spricht Ministerpräsident Armin Laschet bei der Kundgebung am Pfingstsonntag. Eine Ansprache hält auch unser ehemaliger Verbandspräsident Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen und neuer Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Christian Schoger

Schlagwörter: Heimattag, Dinkelsbühl, Heimattagausschuss, München, NRW, Patenschaft, Laschet, SJD, CWG, Landesverband Bayern

07.03.2018, 12:59 Uhr von gogesch: "unser ehemaliger Verbandspräsident Dr. Bernd Fabritius" hätte auch die Funktionsträger an der ... [weiter]

