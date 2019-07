4. Juli 2019 Druckansicht

Festabzeichen des Heimattages 2019

Liebe Landsleute, das Abzeichen, das zum Besuch aller Veranstaltungen des Heimattages berechtigte, erinnert dieses Jahr in blauer Schrift auf goldenem Grund an das Verbandsjubiläum: „70 Jahre – Für die Gemeinschaft“. Auch wenn der diesjährige Heimattag sehr gut besucht war, konnten nicht alle Abzeichen verkauft werden. Allen Landsleuten, die gern dabei gewesen wären, das Pfingsttreffen aber nicht besuchen konnten, und weiteren Interessenten bieten wir das Abzeichen als Andenken zu einem Stückpreis von fünf Euro (einschließlich Versandkosten) an.

Bedenken Sie bitte, dass die mit dem Verkauf erzielten Einnahmen die Arbeit des Verbandes unterstützen. Entsprechend könnten Sie auch mehrere Abzeichen bestellen und z.B. an Enkelkinder oder Freunde verschenken oder für Ihre Kreisgruppe oder HOG eine Sammelbestellung machen. Bedenken Sie bitte, dass die mit dem Verkauf erzielten Einnahmen die Arbeit des Verbandes unterstützen. Entsprechend könnten Sie auch mehrere Abzeichen bestellen und z.B. an Enkelkinder oder Freunde verschenken oder für Ihre Kreisgruppe oder HOG eine Sammelbestellung machen.Bestellungen richten Sie bitte an den Verband der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München, Telefon: (089) 236609-0, Fax: (089) 236609-15, E-Mail: verband@siebenbuerger.de. Mit der Zusendung erhalten Sie eine Rechnung über die bestellten Abzeichen.

Schlagwörter: Heimattag 2019, Abzeichen, Festabzeichen, Jubiläum, Verband

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.